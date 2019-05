V jaké fázi cyklu jsme? A je to při investování důležité?

Investoři a ekonomové často spekulují, v jaké fázi cyklu se nacházejí trhy nebo ekonomika. Pro investory je však mnohem důležitější znát odpověď na otázku, v jakém investičním cyklu se nacházejí oni sami.

Pochopení vlastního rizikového profilu a určení časového horizontu jsou pro plánování investice mnohem důležitější než přemýšlení o tom, kdy bude další recese. Pokoušet se časovat trh nemá smysl.

Častou zmiňovanou obavou investorů a ekonomů je postoj centrálních bank k monetární politice a jejich vyčerpané možnosti boje s případnou další krizí. Centrálním bankám došly náboje, ale zároveň je pravda, že se o tom hovoří již několik let. Mediální titulky o "došlých nábojích" čteme minimálně od roku 2013.

O tom, jak jsou novináři neoriginální, je zbytečné se bavit (lehká střelba do vlastních řad nikdy není na škodu). Ekonomika a trhy se vždy budou pohybovat v cyklech, ale načasování a velikost těchto cyklů nelze odhadnout, protože jsou vždy jiné. A kdyby je někdo dokázal předvídat, asi by s tím nechodil do médií. Znalost přesného data začátku a konce recese by navíc pro většinu investorů neznamenala nadprůměrné výnosy.

Podívejme se na tabulku recesí od poloviny 20. let v USA a výkonnost indexu S&P 500 v jejich průběhu.

Ve více než polovině případů akcie v průběhu recese dosáhly kladných výnosů, v šesti případech dokonce dvojciferných. Průměrný výnos za celá období byl -1,2 %, medián +4,1 %. Po druhé světové válce je pak průměrný výnos z akcií během recesí +3,6 % a medián +5,9 % (pozor, bez dividend).

To samozřejmě neznamená, že by ceny během krizí nepadaly. Samozřejmě padají. Nicméně je evidentní, že akciové trhy nejdou s ekonomikou ruku v ruce. Poslední recese v USA skončila v červnu 2009, ale akcie byly v silném růstovém trendu již od března. Když v roce 2001 začala recese, akcie již ztrácely 20 %, nakonec ztrácely i po konci recese.

Čím to? Investoři mají tendenci reagovat přehnaně, a to oběma směry. Pro většinu z nich je tedy největším rizikem neustálé odhadování, v jaké fázi cyklu se ekonomika či trh nacházejí a co to znamená pro jejich portfolio. To, kde se investor nachází ve svém investičním cyklu, je přitom mnohem důležitější než to, v jakém cyklu se nachází ekonomika nebo trh. A pochopit svůj rizikový profil a stanovit investiční horizont je mnohem jednodušší než odhadovat směr vývoje cen na trzích.