Jablonec nad Nisou: Část unikátního zámečku šla k zemi. Město chce demolici zastavit

Město Jablonec nad Nisou chce zastavit bourání zámečku Schlaraffia v centru města. Primátor to ve čtvrtek oznámil na mimořádné tiskové konferenci s tím, že postup majitele byl nezákonný a připravuje trestní oznámení na firmu, která zámeček přes nesouhlas města zčásti zbourala.

Rypadla bagrů se v sobotu zakousla do unikátní budovy zámečku Schlaraffia nedaleko jabloneckého autobusového nádraží. Podle tamních obyvatel je to velká škoda. "Je to hrůza, ale co s tím teď už?" reagoval jeden z místních.

Podle vedení města jde zámeček k zemi načerno a bez povolení stavebního úřadu. "Naprosto bez zajištění. Ta suť spadla hluboko do vozovky, kde jezdily auta. I kdyby měli platné demoliční povolení, tak by museli postavit ochrannou zeď. To byl z mého pohledu naprosto nezákonný akt," řekl primátor města Milan Kroupa (ANO).

"Toto rozhodnutí nenabylo právní moci a není vykonatelné. Zároveň je tam sankce až půl milionu korun," popsala Jana Vrabcová ze stavebního úřadu v Jablonci nad Nisou.