Pozitívne dáta z USA povzbudili akciové trhy

Akciové trhy dnes čerpajú pozitívnu náladu zo včerajších pozitívnych vyjadrení amerického prezidenta Donalda Trumpa o odkade ciel na dovoz automobilov do USA a ministra financií Stevena Mnuchina ohľadom obchodných rozhovorov medzi USA a Čínou. K pozitívnej nálade prispeli aj lepšie hospodárske výsledky spoločností Cisco a Walmart. Počet stavebných povolení v USA zaznamenal v apríli medzimesačný nárast o 0,6% a počet nových žiadostí o podporu zaznamenal oproti minulému mesiacu pokles z 228 tisíc (marec) na 212 tisíc (apríl). Pozitívne prekvapila aj začatá výstavba nových domov na úrovni 1,235 milióna (apríl), očakávalo sa 1,205 milióna domov. Celkovo skončili dáta v USA pozitívne, čo podporilo zlepšilo náladu na trhoch. Americký akciový index US500 sa približuje k rezistencii na úrovni 2900 bodov, kde by sa mohli k moci dostať medvede. Treba mať na pamäti, že aj napriek súčasnému zlepšeniu nálady na trhoch, stále stojí v pozadí riziko obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ktoré by investori nemali podceňovať. Americký akciový index US500 sa približuje k rezistencii na úrovni 2900 bodov. Zdroj: xStation5