Za pár dní návratnost 163 % a „vegani všech zemí, spojte se“

Pozornost investorů v posledních dnech láká vývoj akcií společnosti Beyond Meat, která vyrábí rostlinné náhražky masa. Na počátku týdne si od IPO provedeném druhého května připisuje 163 % a z tohoto pohledu tak šlo o nejlepší IPO letošního roku. Jak jsem tu uváděl ve více než jednom z předchozích příspěvků, valuace některých společností, které nově přichází na trh, mi nedávají moc smysl. Čistě proto, že implikují takové budoucí zisky, jaké by byly v souladu s výjimečně silnými pozicemi na trhu, a to jak vůči zákazníkovi, tak vůči potenciální konkurenci. Patří BM do této skupiny investičních snů?



Rostlinné náhražky masa nejsou samy o sobě ničím novým. Nabízí BM něco unikátního? Forbes zhruba před měsícem o produktech firmy psal: „Značka, která představuje odlišný přístup k oblíbenému jídlu, přilákala i hvězdné investory: například Billa Gatese, Leonarda DiCapria či Dona Thompsona, bývalého CEO McDonald’s. Hlavními ingrediencemi jsou hrachový protein a červená řepa, která dává burgeru krvavou barvu, a bramborový škrob a kokosový olej, díky nimž je vláčný“.





Beyond Meat podle Forbesu uvádí, že oproti běžnému hamburgeru je „na výrobu jednoho bezmasého třeba o 99 procent méně vody, o 93 procent méně půdy a o polovinu méně energie . Vyprodukuje se také o 90 procent méně skleníkových plynů ... Kdybyste si nedávali pozor, při ochutnávce si ani nevšimnete, že nejíte klasický burger... Jen když se na chuť soustředíte, poznáte, že před vám neleží opravdový hamburger. Chutná spíš jako masovo-zeleninový karbanátek“, psal Forbes. Z produktů firmy by se podle jejích stránek mělo dát vyrobit například něco takovéhohle:



Zdroj: Beyond Meat



Jak ukazuje následující tabulka, na produktu asi něco bude, protože tržby firmy prudce rostou (i když růst jistě ulehčuje to, že nejde o žádného giganta). Nicméně nejde o firmu, kde by cena akcie stále na něčem již nyní hmatatelném. Tedy zejména na pozitivním volném toku hotovosti (tom, co může být po splátkách dluhu, případně akvizicích, rozdělen akcionářům). V roce minulém dosáhly tržby téměř 90 milionů dolarů, zatímco v roce 2017 32,5 milionu dolarů. Už na provozním zisku ale firma generuje ztráty, a to samé platí o provozním a volném toku hotovosti:





Zdroj: Morningstar



Udělejme stejné cvičení, jako u jiných IPO hitů letošního roku - podívejme se na to, jaký tok hotovosti by zmíněnou kapitalizaci ospravedlnil a jakou návratnost by implikoval. Pokud budeme předpokládat, že beta akcie se rovná jedné, požadovaná návratnost u akcií bude nad 11 %. Kapitalizace BM dosahuje asi 4,6 miliardy dolarů. Prvních pět let volného toku hotovosti v následujícím grafu je z analytických projekcí na Business Insider, zbytek je „dorovnán“ tak aby současná hodnota tohoto cash flow odpovídala kapitalizaci. Podotýkám, že i po desátém roce projekcí tok hotovosti roste stále dost vysokým tempem cca 9 % ročně:







Do deseti let by tedy měla BM přejít ze záporného toku hotovosti do vysokých kladných čísel. Jak jsem uvedl, podobné projekce je dobré si dát alespoň zhruba do souvislosti s tím, jaké návratnosti aktiv, investic, či kapitálu by znamenaly. Pokud by měly být extrémně vysoké, je namístě se ptát, zda na něco takového firma má – z hlediska unikátnosti svého produktu a jeho atraktivity pro zákazníka a v neposlední řadě z hlediska udržitelné konkurenční výhody.



Pokud by zde nakonec poměr volného toku hotovosti k tržbám dosahoval cca 10 %, musela by firma za deset let generovat tržby ve výši 3 miliard dolarů. Pokud by obrat celkových aktiv dosahoval hodnoty 0,75, celková aktiva firmy by v té době dosahovala asi 2,3 miliardy dolarů. A návratnost aktiv měřená volným tokem hotovosti by se pohybovala na 13 % (300 milionů dolarů děleno 2,3 miliardy dolarů).



Uvedené poměry obratu aktiv a hotovostních marží jsou odvozeny od potravinářských gigantů. Ve skutečnosti mají velký rozptyl a BM na tom se svou provozní efektivitou nebude přesně tak jako oni. Výše uvedené mi ale naznačuje, že tady snad nedochází k nějaké extrémní disproporci mezi tím, co (i) firma musí generovat na ospravedlnění kapitalizace a (ii) tím, co by to znamenalo z hlediska návratností, potažmo implicitně očekávanou pozicí na trhu. Nyní je „jen“ otázkou, zda oněch cca 300 milionů dolarů volného toku hotovosti a několikamiliardových tržeb, je realistickou metou z hlediska potenciálu trhu a firmy. Vegani všech zemí, spojte se!