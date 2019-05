Summary: Nokia a Ericsson těží z Trumpova zákazu pro Huawei

EVROPA



Evropským dodavatelům telekomunikačních technologií dnes pomohla americká administrativa rozhodnutím. Primárním účinkem je zákaz pro tuto firmu nakupovat americké komponenty a technologie, což dopadne hlavně na americké dodavatele komponentů (například čipů) do telefonů od Huawei. Zároveň jsme se takhle opět přiblížili k možnosti, že USA zakáže i produkty od Huawei nutné při budování 5G sítě, čímž by se Nokii a Ericssonu otevřel prostor pro expanzi jejich vlastních produktových linií. Nokia roste o 4 %, Ericsson o 2,5 %. Polovodičový sektor jako jediný z indexu S&P 500 míří dolů.Globální lídr na poli síťových prvků odehrál starou známou písničku, ve které. Tržby narostly o 4 % yoy na 13,0 mld. USD s konsensem nižším o 100 mil. USD . Hrubé marži dle očekávání, načež se rozšířila o 60 bps yoy na 64,6 %. Růst provozních nákladů byl bohužel trochu rychlejší, než se čekalo (opět hlavně výzkum a vývoj) a čistý zisk na akcii proto s 20% yoy růstem na 0,78 USD přesně trefil konsensus.Z rozpadu jednotlivých divizí vypíchneme jen to nejdůležitější. Za prvé, hardwarová divize Infrastructure Platforms, která generuje 60 % celkových tržeb, je odpovědná za to zmiňované malé překvapení.a tržby divize díky tomu rostou o 5 % yoy. Za druhé, divize Cybersecurity (kyberbezpečnost) opět zrychlila svůj růst. Zatímco v F4Q18 to bylo +13 % yoy, pak +11 % yoy v F1Q19 a +18 % yoy v F2Q19,. Divize je prozatím v rámci společnosti maličká, nicméně počítá se s ní jako s budoucím generátorem růstu Cisco . Do třetice jsou tady služby, které naposledy nečekaně zamrzly na místě a teď seVýhled na další kvartál také nepřináší nic překvapivého. Interval pro tržby 13,2 až 13,45 mld. USD souhlasí s představami trhu, to samé se dá říct o hrubé marži (64,5 %) a čistém zisku na akcii (0,8 až 0,82 USD ). Potěšil však komentář managementu ohledně účinků vyšších cel. Zdá se, žezvýšením efektivity v dodavatelském řetězci, což by dávalo šanci většího pozitivního překvapení na dalších výsledcích. Akciím dnes pomáhá možná i Donald Trump, který(přímý konkurent v určitých produktech). Na pozitivní efekt tohoto kroku na svůj byznys upozorňoval management již v předešlých výsledcích. Akcie v každém případě posilují o 6 %.Maloobchodní gigant posunul svoje tržby nahoru o 1 % yoy na 124 mld. USD , čímž o 1 mld. USD podstřelil konsensus. Nicméně budeme-li abstrahovat od měnových vlivů, tržby naopak překonaly predikce o 1 mld. USD . Tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok (comparable sales). Internetový obchod k tomuto číslu přispěl 1,4 procentními body a, udržujíc si dobré tempo růstu. Právě rostoucí váha nízkonákladového internetového obchodu může být důvodem pro úspěšně překonání konsensu provozního zisku (5,0 mld. USD proti 4,8 mld. USD ), i když ve výsledku tato metrika klesla o 4 % yoy. Po přičtení efektu neprovozních položek sklouzl čistý zisk na akcii jen o 1 % yoy na úroveň 1,13 USD , a konsensus tím překonal až o 12 centů. Akcie posilují na výsledcích o 3,5 %.