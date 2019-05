Korekce díky obchodní válce, na kterou akcie čekaly

Obchodní válka mezi USA a Čínou během minulého roku a začátkem měsíce května opakovaně dostává akciový trh pod tlak. Ten by se však mohl z krátkodobé hrozby růstu protekcionismu rychle vzpamatovat a s obchodní dohodou mezi dvěma největšími ekonomikami navázat na nejdelší býčí trh v historii. Jaké americké společnosti obchodní válka zasáhne nejvíce a jaké akcie by mohly po krátkodobém výprodeji být zajímavou investiční příležitostí?

Zaměříme se především na americké společnosti, které realizují v Číně největší tržby a tak je růst dovozních cel může ovlivnit nejvíce. Mimo známější technologické giganty jako je Apple nebo Intel patří i méně známé technologické firmy s mnohem větší závislostí na expanzi trhu v Číně. Právě tyto společnosti v posledních dvou týdnech nervózně vyhlížejí obchodní dohodu, která by nejen odstranila obchodní bariéry, ale také vylepšila obchodní vztahy. Ty se za poslední dva týdny zhoršily, když americký prezident Donald Trump zvýšil cla na čínské dovozy ve výši 200 mld. dolarů a Čína reagovala vlastím protiopatřením v podobě zvýšení cel na americké dovozy o objemu 60 mld. dolarů. Situace může dále eskalovat, jelikož administrativa Spojených států připravuje cla na zbylé dovozy převyšující 300 mld. dolarů a Čína je připravena ihned reagovat zpět.

Graf: Podíly prodejů z Číny

Více jak 83% z celkových prodejů realizuje v Číně společnost Skyworks Solutions, Inc (SKWS). Společnost se specializuje na bezdrátové sítě, čipy pro chytré telefony, tablety, auta GPD a další. Podílí se na různých průmyslových, lékařských a vojenských sítích. Na rozdíl od indexu NASDAQ zatím nedosáhla v roce 2019 svých rekordních úrovní.

Společnost Qualcomm (QCOM), která je také součástí indexu NASDAQ se podobně jako SKWS se zaměřuje na bezdrátová telekomunikační zařízení. Zároveň produkuje grafické čipy užívané ve svých čipsetech pro mobilní zařízení. V Číně realizuje 65% ze svých celkových tržeb a jejím akciím v dubnu výrazně pomohlo ukončení právního sporu s Applem.

Další technologická společnost Broadcom (AVGO) je na prodejích z Číny závislá 54% a zabývá se designem, vývojem a výrobou širší škálou softwarových řešení pro polovodiče. Akcie společnosti stejně jako samotný technologický index NASDAQ v roce 2019 několikrát navýšily rekordní maxima a korekce může být zajímavý signál pro nákup.

Jsou zde i další společnosti s menším jak 50% podílem tržeb z Číny a některé z nich nabízí mnohem lepší příležitosti pro nákup, než výše zmíněné. Například akcie spol. Intel (INTC) od konce dubna ztratily přes 10 dolarů. Texas instrument (TXN) jsou stále poměrně blízko svých historickým maximům, ale to je většina technologických firem v USA. Stejně tak technologický gigant Apple (AAPL), který má své vlastní problémy s klesajícími prodeji populárních iPhonů. Tržby by měly zajistit i nové streamingové služby, které zajistí pravidelný přísun peněz v podobě předplatného. Prodeje z Číny však obsahují nezanedbatelných 20% z celkových prodejů. Dodatečná cla na čínské dovozy by zvýšila cenu iPhonu o 14%. Apple by tak byl eskalací konfliktu tvrdě zasažen z obou stran.

Vyplatit se může sledovat i ostatní společnosti, které mohou nabídnout zajímavé příležitosti pro nákup. Akciový obchodníci tak budou následující týdny a měsíce ve střehu, jak se bude vyvíjet situace kolem obchodního sporu dvou největších ekonomik. Čím větší korekce, tím zajímavější valuace. Očekávání jsou spíše na straně dosažení dohody a podle obchodního zmocněnce USA byly poslední rozhovory konstruktivní. Pro konzervativnější investory se vyplatí sledovat akciový index NASDAQ, kde je většina výše zmíněných firem zahrnuta.