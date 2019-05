Kryptomeny: Bitcoin ako bezpečný prístav v časoch neistoty?

Sumár:

Zdá sa, že neistota na trhoch podporuje Bitcoin

Technická analýzu Bitcoinu a Ripplu

Boerse Stuttgart spúšťa ETN na Litecoin a Ripple

Bitcoin v časoch neistoty?

Rally na Bitcoine pokračuje. Existujú však nejaké dôvody pre náhly rast ceny Bitcoinu? Ako sme mohli vidieť v posledných rokoch, výkonnosť Bitcoinu bola sprevádzaná obrovskou volatilitou a cenové výkyvy boli pomerne časté. Nálada na trhoch sa v poslednej dobe zlepšovala, čo dokonale znázorňuje situácia na grafoch. Najnovší cenový nárast však môže súvisieť s obchodnou neistotou. Obavy z eskalácie obchodnej vojny spôsobili nárast volatility na čínskom jüane. Nestabilita meny by mohla viesť k zvýšenému záujmu o kryptomeny. Dňa 10. mája, keď bola zverejnená brazílska inflácia na úrovni 4,58%, najväčší prílev do Bitcoinu bol zaznamenaný z brazílskeho reálu. Okrem toho, kryptomenová burza zaznamenala zvýšenú aktivitu vo Venezuele, kde je hyperinflácia. Okrem toho, „Kolektívna analýza: Brexit“ zostavená Cindicátorom hovorí o tom, že 62% opýtaných analytikov sa domnieva, že Brexit bude mať pozitívny vplyv na kryptomeny, keďže bude podľa prieskumu aj naďalej zdrojom veľkej neistoty a môže spôsobiť nárast dopytu po kryptomenách.

Bitcoin sa obchoduje v blízkosti úrovne 8000 USD. Zdroj: xStation5

Z technického hľadiska cena reagovala na lokálne maximum od konca júla 2018. Vyberanie ziskov môže stáť sa krátkodobou korekciou, keďže Bitcoin zaznamenal nárast o 100%. V prípade pokračujúceho poklesu smerom nadol, by sa cena mohla dostať k úrovni 7338 USD a následne až k úrovni 6795 USD. Na druhej strane, býci by mohli využiť aktuálnu korekciu na vstup do nových pozícií pred prípadným ďalším rastom.

Altcoiny zaznamenali taktiež výrazný nárast. Dnes sa síce obchoduje nižšie, ale v posledných dňoch zaznamenal výrazné zisky.

Ripple zaznamenal korekciu po nedávnom silnom raste. Zdroj: xStation5

Litecoin a Ripple kótované na regulovanom trhu

Druhá najväčšia burza v Nemecku, Boerse Stuttgart, spustila obchodovanie s ETN založené na dvoch kryptomenách – Ripple (XRP) a Litecoin (LTC). ETN je finančný nástroj podobný dlhopisom, ale úroky sú založené na zmene podkladového aktíva. Boerse Stuttgart plánuje pokračovať v rozširovaní ponuky kryptomien.