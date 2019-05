Za půl roku odstranili jen tři billboardy, pokuty nikdo nedostal

Reklamní nosiče podél dálnic měly zmizet už v roce 2017. Přestože se ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ohání tím, že už velká část billboardů zmizela, na vlastníky nelegálních nosičů se podle opozice nevyvíjí dostatečný tlak. Zatím ani nepadly žádné pokuty a konkrétním dotazům na patřičné kroky se ministerstvo i ŘSD vyhýbají.

I když billboardy po změně zákona v roce 2017 začaly mizet poměrně rychle, tempo razantně zpomalilo. Podle dat ŘSD zmizelo ke středě 15. května z Česka 915 nelegálních billboardů. Když to porovnáme se staršími daty, byly od loňského prosince do letošního května odstraněné pouhé tři billboardy. Desítky dalších kolem dálnic stále stojí. A i když nařízení, které zakazovalo jejich výskyt v okolí dálnic a silnic první třídy začalo platit už v roce 2017, majitelům zbylých billboardů, které stále využívají jako reklamní plochu, zatím nebyly uložené žádné pokuty.

"K vymáhání nákladů na odstranění bude systematicky přikročeno po úplném odstranění reklamních zařízení včetně základů, které jsou také součástí zařízení. K tomu dochází u odstraněných zařízení v těchto měsících, následně budou náklady vymáhány komplexně," napsal redakci mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Jenže žádná konkrétní čísla, kolik už stát musel zaplatit za odstranění nebo jaké sankce hrozí majitelům zbylých billboardů, ŘSD nesdělilo. Z poskytnutého vyjádření to však vypadá, že ŘSD ani minsiterstvo nejsou vůči hříšníkům dostatečně důsledné.

"Jsou neschopní, uplacení, nebo obojí," zní z opozice

Kvůli nečinnosti zmíněných úřadů už zuří opozice. "V říjnu minulého roku jsme předali MDČR seznam 150 problémových billboardů, jejichž provozovatelé si přišli na 40 milionů korun. Ministerstvo dosud otálí s odstraněním billboardů a domníváme se, že svou nečinností porušuje zákon. Nechápeme, jaktože za půl roku nezvládlo ANO problém vyřešit. Kdyby byli Piráti ve vládě, tak by již byly billboardy demontované a neoprávněný zisk a náklady na odstranění by se po firmách vymáhaly," napsal redakci předseda Poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Podobně to vidí i poslanec Petr Gazdík z hnutí Starostové a nezávislí. "Já to považuji za skandální, protože je to špatný příklad občanům, že se zákony nemusí dodržovat. Prostě když jste šikovní a máte neschopné ministerstvo, tak nemusíte dodržovat zákony. To je bohužel vzkaz ministerstva občanům České republiky," uvedl Gazdík a na otázku, co si myslí o neudělení pokut pro majitele nelegálních billboardů ze strany ŘSD a ministerstva, odpověděl rázně: "Jsou neschopní, uplacení, nebo obojí."

ŘSD i ministerstvo dopravy o konkrétních krocích mlží

ŘSD v případě vymáhání nákladů na odstranění postupuje poměrně laxně. Postup sice má určený, nikde však není uvedené, za jakou dobu ho musí splnit. "Pokud ani po výzvě vlastník nereaguje a zařízení neodstraní, vyzve Silniční správní úřad ŘSD, aby reklamní zařízení zakrylo a následně zařízení celé odstranilo. Náklady na odstranění jsou pak po vlastníkovi vymáhány. Snahou Silničních správních úřadů je donutit vlastníky, aby odstraňovali sami a nenechávali povinnost konat na státu," uvedl Studecký.

Kolik ale už stát na odstranění nelegálních reklam u dálnic zaplatil? A stanovil snad úřad vlastníkům nějakou lhůtu pro odstranění? To ŘSD ani po doplňujícím dotazu redakce nekomentovalo.

Podobně mlží i ministerstvo dopravy, ke lhůtě pro odstranění se jeho tisková mluvčí Lenka Rezková vyjádřila následovně: "Postupností zasílání výzev je míněn typ úředního postupu při řešení jednotlivých případů nelegálních billboardů. Z důvodu urychlení procesu se celkový objem případů rozdělí na několik částí a ty se právě postupně po jednotlivých krocích vypořádávají." Jak moc se tím ale současná situace urychlí a jestli skutečně padnou nějaké pokuty, to z odpovědi není jasné.

Podle zákona jsou nelegální ty billboardy, které se nacházejí blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. "Legální nadále zůstávají například uvnitř obcí, v tzv. souvisle zastavěném území, pokud byly povoleny podle stavebního zákona nebo pokud označují provozovny," dodal Studecký.