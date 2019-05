Uvalená cla ovlivnila výkonnost akciových indexů v minulém týdnu / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 13. 5. 2019

Jednoznačně největší vliv na vývoj celosvětových akciových trhů v minulém týdnu měla a nejvíce rezonovala zpráva o navýšení celních sazeb ze strany Spojených států na čínské zboží v hodnotě 200 mld. USD. Již před začátkem týdne Donald Trump na svém twitterovém účtu zveřejnil příspěvek o tom, že plánuje navýšit cla z 10 na 25 % s účinností od pátku 10. 5. 2019. Argumentace se opírala o pomalý progres ve vyjednáváních a nedodržování již dohodnutých podmínek ze strany Číny. V průběhu týdne došlo k jejich potvrzení i ze strany amerického obchodního zmocněnce Roberta Lighthizera. I přes eskalaci napětí mezi velmocemi došlo ve čtvrtek a v pátek k předem dohodnutému setkání amerických obchodních představitelů s čínským vicepremiérem Liu He, za účelem dalších jednání. Bohužel ani účast čínské delegace ve Washingtonu nezabránila uvalení cel. Široký index S&P 500 během minulého týdne tak odepsal 2,2 %, technologicky zaměřený index Nasdaq Composite oslabil o více jak 3 %. Sektorově se cla nejvíce promítla do informačních technologií, jejichž tržní kapitalizace poklesla o 211 mld. USD, následoval finanční, průmyslový sektor a současně sektor cyklického spotřebního zboží.

Evropské akcie i přes středeční uzavření trhů za celý týden poklesly více než americké protějšky. Celoevropský index Stoxx Europe 600 poklesl o 3,4 %, přičemž největší vliv měla cla na automobilový sektor, stejně tak na finanční instituce a suroviny. Největší dopad byl patrný na čínských ind'exec'h, kde index Shanghai Composite uzavřel o 4,5 % níže.

Situace se stupňovala i začátkem tohoto týdne, kdy Čína oznámila odvetná cla ve výši 60 mld. USD na americké zboží, která by měla vejít v platnost od 1. července 2019. Americký prezident dokonce zvažuje zavedení cel na veškeré čínské zboží v hodnotě zhruba 300 mld. USD. Proces zavádění nových cel je však otázkou dlouhodobějšího horizontu v řádech měsíců a do té doby se snad podaří dohodnout oboustranně prospěšnou dohodu. Trh by mohl s napětím očekávat blížící se jednání zemí G20, které proběhne na konci června, kde by se prezidenti obou zemí mohli setkat. Týdenní výhled na akciové trhy zůstává tak počítá s mírným poklesem, avšak rétorika Donalda Trumpa již několikrát v minulosti ukázala, že i v těchto situacích dokáže pozitivně překvapit.

Jakub Švábenský, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 13. 5. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

10. 5. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 049,64 1 078 1 070 ↑ 2,70 1 035 - 1 150 5 2 Dow Jones (US) 25 942,37 25 768 25 500 ↓ -0,67 24 700 - 27 073 2 5 NASDAQ C.(US) 7 916,94 7 793 7 800 ↓ -1,57 7 300 - 8 308 3 4 FTSE 100 (VB) 7 203,29 7 168 7 100 ↓ -0,49 6 800 - 7 576 3 4 DAX (Něm.) 12 059,83 11 880 11 950 ↓ -1,49 11 000 - 12 561 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 21 344,92 21 600 21 500 ↑ 1,20 21 000 - 22 703 4 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

10. 5. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 049,64 1 098 1 080 ↑ 4,64 1 040 - 1 200 5 2 Dow Jones (US) 25 942,37 26 027 26 200 ↑ 0,33 24 500 - 27 339 4 3 NASDAQ C.(US) 7 916,94 7 803 7 980 ↓ -1,44 7 000 - 8 500 4 3 FTSE 100 (VB) 7 203,29 7 389 7 300 ↑ 2,57 6 900 - 8 150 5 2 DAX (Něm.) 12 059,83 11 932 12 100 ↓ -1,06 10 500 - 12 684 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 21 344,92 21 532 21 450 ↑ 0,88 20 000 - 22 925 4 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers