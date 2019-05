Ministerstvo financí plánuje vydat do konce května návrh zákona pro zavedení digitální daně v České republice. Návrh se má vztahovat na nejvýznamnější globální hráče, neboť se bude týkat společností s globálním obratem nad 750 mil. EUR . Daň je plánována ve výši 7 % na umístění cílené reklamy na digitálním rozhraní společnostmi se stanoveným globálním obratem. Ministerstvo odhaduje roční výnos z této daně okolo 5 mld. Kč .

