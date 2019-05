Pojem „skutečný vlastník“ očima SDEU

V otázkách zneužití práva dospěl SDEU v podstatě ke stejným závěrům jako u rozsudku týkajícího se osvobození úroků – viz výše. SDEU mimo jiné uvedl, že cílem směrnice č. 90/435 je usnadnění seskupování společností na unijní úrovni stanovením daňových pravidel, jež jsou neutrální z hlediska hospodářské soutěže, aby mohly zvýšit svoji produktivitu a zlepšit svou konkurenceschopnost. S tímto cílem však není v souladu to, kdyby bylo povoleno vytvářet daňové konstrukce pouze za účelem získání daňových zvýhodnění vyplývajících z použití této směrnice.

Zde SDEU opět společně projednával dva případy. V prvním případě pět kapitálových fondů , z nichž žádný nebyl daňovým rezidentem z Evropské unie , či ze země se kterou Dánsko uzavřelo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, vytvořilo v Evropě skupinu složenou z několika společností s cílem odkoupit významnou dánskou společnost v oblasti poskytování služeb s tím, že mateřská společnost dánského poskytovatele pak byla usídlena v Lucembursku. Šlo o stejnou skupinu společností jako byla skupina v případu C-115/16 týkající se zdanění úroků – viz výše. Na tomto případu je zajímavé i to, že dánská daňová správa nebyla ohledně jeho řešení jednotná. Lucemburská daňová správa lucemburské matce vyhotovila certifikát o daňové rezidenci, kde zároveň potvrdila, že matka podléhala korporátní dani a byla skutečným vlastníkem dividend a dánská společnost vyplácející dividendy podala žádost o závazné posouzení, kde se tázala, zda dividendy vyplácené lucemburské matce jsou osvobozeny od daně . Dánská daňová rada v závazném posouzení uvedla, že takto vyplácené dividendy nelze osvobodit. Dánská dcera se odvolala a vnitrostátní dánský odvolací daňový orgán měl opačný názor, a sice že dividendy lze osvobodit od daně . Dánské ministerstvo financí s tímto rozhodnutím nesouhlasilo a nakonec případ skončil u SDEU. Ve druhém případě šlo o skupinu založenou v USA vlastnící dceřiné společnosti různě po světě včetně Bermud. Oba případy měly společného jmenovatele. Skupiny společností, které nesplňovaly podmínky pro osvobození dividend od zdanění ve smyslu směrnice č. 90/435, vytvořily mezi společností, která dividendy vyplácela a entitou, která s nimi mohla ve skutečnosti disponovat, jednu či více umělých společností, které splňovaly formální podmínky pro osvobození dle této směrnice. V celé kauze tak v zásadě šlo opět o otázku zneužití práva a definici pojmu „skutečný vlastník“.

V případě komanditní společnosti na akcie (SCA), které bylo přiznáno postavení společnosti investující do rizikového kapitálu (SICAR) podle lucemburského práva, musí dánský soud prověřit, zda byly úroky, které byly této společnosti vypláceny, osvobozeny od daně z příjmu právnických osob v Lucembursku. Pokud ano, pak tyto úroky nebude možné osvobodit od srážkové daně při výplatě.

SDEU se dále pokoušel vymezit znaky zakládající zneužití práva. Uvádí, že za umělou konstrukci lze považovat skupinu společností, která není zřízena pro účely odrážející hospodářskou realitu, ale má čistě formální strukturu a jejím hlavním účelem (nebo jedním z hlavních cílů) je získat daňovou výhodu, která je v rozporu s předmětem/účelem příslušné daňové právní úpravy. V rámci toho SDEU uvádí, jaké mohou být indicie umělé konstrukce, kdy to může být např. existence tzv. konduitní společnosti postrádající hospodářské odůvodnění, čistě formální povaha struktury skupiny společností, finanční konstrukce apod.

Kromě toho SDEU řešil, zda je nezbytné, aby vnitrostátní právo obsahovalo ustanovení zamezující zneužívání daňových režimů (dánský právní řád takové ustanovení před rokem 2015 neobsahoval). V unijním právu existuje obecná právní zásada, podle níž se právní subjekty nemohou podvodně nebo zneužívajícím způsobem dovolávat unijních právních norem. Tato zásada dle SDEU musí být vykládána v tom smyslu, že vnitrostátní orgány a soudy mají povinnost odepřít daňovému poplatníkovi nárok na osvobození od daní z úroků dle směrnice č. 2003/49, a to i v případě, že vnitrostátní právo či příslušná daňová smlouva takové ustanovení neobsahuje.

Ve čtyřech různých případech vytvořily tři dánské společnosti a jedna lucemburská společnost v rámci svých holdingových struktur takové konstrukce, že při výplatě úroků z úvěrů poskytnutých v rámci těchto struktur, uplatňovaly osvobození vyplácených úroků od srážkové daně , a to i když ve skutečnosti tyto společnosti nebyly dle názoru dánské daňové správy skutečnými vlastníky těchto úroků, ale tyto příjmy přes ně v podstatě pouze protékaly k investorům.

