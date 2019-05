Německý Elevion ze skupiny ČEZ koupil tamní skupinu Hermos, zaměřující se na automatizační a IT řešení pro průmysl, energetiku, životní prostředí, budovy a zdravotnictví. ČEZ to dnes uvedl na svém webu, cenu nespecifikoval. Transakci schválily antimonopolní úřady a byla dokončena. V minulém roce dosáhla skupina Hermos celkového obratu téměř 90 milionů eur (asi 2,3 miliardy korun).



Hermos nyní zaměstnává přes 500 lidí, většinu v hlavním sídle v Mistelgau u Bayreuthu. Skupina dodává řešení sestávající z inženýrinku, výroby rozvaděčů, softwaru pro systémy automatizace a IT systémy a z poprodejního servisu. Na začátku letošního roku koupil Elevion německou strojírenskou firmu En.plus. Deník E15 tehdy uvedl, že celkovou pořizovací cenu vyčíslil ČEZ v účetní závěrce na 357 milionů korun.



Za koupi 95procentního podílu v Elevionu zaplatil ČEZ v roce 2017 přes pět miliard korun. Pět procent zůstalo bývalým vlastníkům, kteří pokračují v současném managementu firmy. V roce 2018 utržil Elevion kolem 400 milionů eur (asi deset miliard korun), skupina zaměstnává téměř 3000 lidí.



Vedle skupiny Elevion, zaměřující se zejména na dodávky a instalační práce pro průmysl a administrativní budovy, vlastní ČEZ v Německu skupinu Kofler Energies, která obdobné zakázky především projektuje. Obě firmy podle dřívějšího vyjádření přináší ČEZ největší objem tržeb ze společností segmentu komplexních energetických službách (ESCO).Sektor ESCO (Energy Service Company) se zaměřuje na komplexní energetické potřeby firem, obcí a institucí, zajišťuje dodávky komodit, energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny nebo výstavbu kogeneračních jednotek a instalaci fotovoltaických elektráren. Je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou.ESCO službám se v ČEZ věnují dva týmy spadající pod divizi obchod a strategie: ČEZ ESCO působící v Česku a na Slovensku a ESCO International působící v dalších zemích včetně Německa. Místopředseda představenstva ČEZ Tomáš Pleskač v březnu uvedl, že celkové tržby ČEZ v ESCO službách stouply loni meziročně o 120 procent na 16 miliard korun . Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš doplnil, že letos očekává ČEZ tržby v segmentu přes 20 miliard korun Tržby celé skupiny ČEZ loni činily 184,5 miliardy korun , meziročně stouply reálně o téměř 11 miliard korun