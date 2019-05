Krátké zprávy z ČR: Staněk končí; Ekonomika rostla

V české vládě ke konci května nejspíše skončí ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), kterého o to požádal předseda ČSSD Jan Hamáček. Ve funkci by mohl zůstat déle, pokud by se ho zastal prezident Miloš Zeman, se kterým bude ministr kultury jednat 28. května.



Podle předběžného odhadu ČSÚ rostla české ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku o 0,5 % mezičtvrtletně a 2,5 % meziročně. Data jsou lehce nad odhadem trhu i naší prognózou. V rámci prvního odhadu nezveřejňuje ČSÚ detailní strukturu složek. Jen konstatoval, že hlavními faktory růstu byla spotřeba domácností a zahraniční poptávka. HDP rostlo i v eurozóně a v sousedním Německu.