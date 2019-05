ČEZ údajně podává nabídku na elektrárny Alpiqu

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Dnes by mohlo dojít ke zveřejnění výsledku nabídky. Pokud by došlo k realizaci nabídky, jednalo by se pro ČEZ o akvizici střední velikosti. Cena při předchozím pokusu o prodej těchto dvou závodů v roce 2013 činila přibližně 400–450 mil. EUR . Pokud by ke koupi došlo, nemělo by to mít výraznější dopad na zadlužení ČEZu . Další dva zájemci bývají obvykle agresivní, takže vidíme šanci na výhru ČEZu jako poměrně malou.