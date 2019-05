Pegas za 1Q19 reportoval dobré výsledky, klesající zadlužení

Pegas za 1Q19 oznámil EBITDA 347,5 mil. Kč (+6,2 r/r), což bylo 6% nad našimi očekáváními. Bylo tomu tak zejména díky více pozitivnímu přenosovému mechanismu vstupních materiálů PP/PE do cen. Tržby rostly díky vyšším cenám PP/PE a snížení zásob. V porovnání s předchozími kvartály klesl objem výroby, což spolu s rostoucími tržbami vedlo ke snížení zásob hotových výrobků. Firma vyrobila 26.6kt (-1,7% r/r), což bylo 4% pod našimi odhady. Čistý zisk činil 202 mil. Kč (+87% r/r) a překonal naše očekávání o více než 25%. K tomu přispěla vyšší EBITDA, vyšší FX příjmy a nižší úrokové náklady. Efektivní úroková míra byla rovněž nižších 11%, oproti očekávání 18%. CAPEX se překvapivě snížily o 9% a zadlužení se snížilo z 3.5x na 3.03x. EBITDA bylo v souladu s očekáváními managementu pro rok 2019 v celkové výši 1,30 – 1,45 mld. Kč. Investice probíhají dle plánu a nová továrna v Jižní Africe by měla začít fungovat ve 2Q19. Nová linka v ČR by měla být v provozu od 3Q19.



Celkově lze výsledky hodnotit jako dobré. Zatímco produkce byla poněkud slabší, poptávka zůstala silná a vedla ke snížení zásob. Klesající zadlužení je pozitivní, plánované investice v JAR a ČR probíhají dle plánu. Akcie společnosti nedávno klesaly kvůli vyřazení titulu z lokálních indexů a kvůli nízké obchodní likviditě, což přidává investorům na nervozitě. Fundamentálně je však firma zdravá.

Petr Bártek, analytik České spořitelny