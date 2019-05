Růst Alibaby, konkurent Starbucksu, americká cla

Druhý den za sebou končí americké akciové trhy v zisku i přes zveřejnění slabších výsledků maloobchodních tržeb v Číně a USA. Index S&P 500 si připsal 0,6%, Nasdaq 1,1% a Dow Jones 0,5%. K lepším výsledkům indexů pomohly zejména akcie Alphabetu (+3,9%) a Facebooku (+3,1%). Za zmínku stojí Alibaba Group, která reportovala 51% růst výnosů (93,5 mld. jüanů), což překročilo očekávání přibližně o 2,1%. Čistý zisk se zvýšil ze 7,56 mld. jüanů na 25,83 mld. jüanů. Společnosti se daří zásluhou růstu v cloudových službách a internetovém obchodu. Akcie Alibaby na výsledky reagovaly růstem o 1,58%. Na americkou burzu Nasdaq je na 17.5 naplánován vstup čínského kavárenského řetězce Luckin Coffee, který by se měl stát hlavním konkurentem amerického Starbucksu, zejména na čínském trhu. Cenové rozpětí IPO se bude pohybovat mezi 15 - 17 USD za akcii.



Evropské indexy byly v závěsu za těmi americkými. Euro Stoxx 50 si připsal 0,6%, FTSE 100 0,76% a DAX 0,9%. Rostly zejména akcie automobilek BMW (+3,1%) a Daimler (+2,9%) z důvodu odložení rozhodnutí prezidenta Trumpa o případném zvýšení cel o 25% na dovážené automobily z EU do USA minimálně o šest měsíců. Asi to nejde vzít příliš jako vstřícný krok. Trump by rád cla zavedl. V tuto chvíli ale stále probíhají jednání s Čínou, USA zavádí cla na další čínské zboží (na což bude Čína pravděpodobně reagovat podobnými kroky), a proto nechce pravděpodobně v tuto chvíli Trump a jeho poradci vést obchodní válku na další frontě. Pro EU to znamená částečné oddychnutí. Celkově jde ale stále jen o odklad, a proto hrozba zavedení 25% cel nepominula. Trhy tak budou i nadále neklidné s dopadem ve směru slabé koruny i eura. A vzhledem k tomu, že USA mají cla v tuto chvíli nižší než EU, výsledkem jednání bude nakonec pravděpodobně zlepšení pozice pro USA. Jinými slovy EU bude nakonec muset asi ustoupit. Otázka je, zdali se podaří najít kompromis a jak rychle.

Marek Dongres, analytik České spořitelny