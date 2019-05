Nejlepší platinové akcie roku 2019

Platina jako vzácný kov s širokým využitím napříč sektory patří mezi suroviny, o které prozatím mnoho investorů neprojevuje zájem. Je to ale chyba?

Zlato a stříbro jsou sice mezi obchodníky nejznámější, ale zdaleka se nejedná o jediné komodity, do kterých stojí za to investovat. Platina je, stejně jako jiné drahé kovy, považována za bezpečné útočiště navíc i v dobách recese.

Je obchodování platiny lákavé? A jak je možné investovat do platiny a platinových akcií? Objevte 5 nejlepších platinových akcií pro rok 2019.

Co to platina je a na co se využívá?

Platina patří mezi investiční kovy a je charakteristická svou stříbrnou, až bílou barvou. Jedná se o drahý kov, a to nejen na základě vysoké ceny, ale typickou vlastností je také vyšší hmotnost, elektrická vodivost, velká odolnost či dobrá zpracovatelnost. Odolnost platiny se projevuje v malé citlivosti na další vlivy jako je například kyslík a voda. To, že platina nerezaví a nemění barvu a zároveň je lehce zpracovatelná, z platiny vytváří ideální kov pro šperky. Chemická odolnost platiny a její mechanické vlastnosti najdou své využití v dalších sektorech průmyslu. Sklářský průmysl může být prvním příkladem. Speciální pece na výrobu optických vláken jsou zhotoveny právě z platiny. Zde se využívá její vysoká teplota tání. Chemický průmysl pak užívá platiny jako katalyzátoru, a to i pro automobily. Farmacie sloučeniny platiny využívá v cytostaticích, léků na léčbu nádorových onemocnění. Platina se v moderním světě rozhodně neztrácí a i nadále bude potřebným kovem, ať už v podobě surové platiny či jako součást slitin.

Možnosti investice do platiny

Prostřednictvím LYNX je obchodování platiny možné hned několika způsoby. Oblíbená cesta, jak investovat do platiny, je pomocí futures kontraktů. Další variantou obchodování platiny jsou také ETF kontrakty.

Top 5 platinových akcií roku 2019

Kromě derivátů jako futures a ETF jsme zmínili, že platinu lze obchodovat i za pomoci akcií. Společně se nyní na tuto třetí variantu investice do platiny podíváme. Abychom si udělali představu, které akcie mají vysokou expozici vůči platině a které mohou být variantou právě pro vaše portfolio, vybrali jsme 5 nejlepších platinových akcií pro rok 2019.

1. Vale SA (VALE) +1,2%

Brazilská akcie Vale je na pátém místě. Jedná se o obří společnost s tržní hodnotou 68 miliard USD. Vale je největší výrobce železné rudy. V poslední době se potýkala a řadou mediálních problémů, které se odrazily na ekonomickém výkonu společnosti. Letos by se však cena mohla zotavit.

Tuto akcii lze obchodovat na LYNX prostřednictvím ADR, které je kótováno na americké burze.





2. Asahi Holdings (5857) + 12,45%

Japonská společnost Asahi Holdings je na čtvrtém místě s nárůstem o více než 12 % v uplynulém roce. Společnost se zabývá recyklací produktů každodenní spotřeby, aby je přeměnila na vzácné kovy, jako je platina.

Tato činnost generuje společnosti 65 % z celkového obratu. Kromě recyklace elektronických zařízení a šperků nabízí japonská společnost mimo jiné kompletní řešení pro zpracování průmyslového odpadu.





3. Norilsk Nickel (MNOD) + 19,37%

Na třetím místě je ruská společnost Norlisk Nickel. Společnost je velkým producentem platiny a palladia. Kromě drahých kovů je Norilsk Nickel největším výrobcem niklu na světě.

Norislk Nickel vlastní doly v Rusku, Botswaně a Jižní Africe.

Ruskou akcii lze obchodovat na londýnské burze prostřednictvím ADR.

Investice do platiny u LYNX

Pokud vás zaujala investice do platiny, u LYNX můžete obchodovat platinové akcie za velmi výhodných podmínek s pomocí profesionální zákaznické podpory. S LYNX můžete obchodovat akcie, ETF, futures či opce za příznivé poplatky s přístupem na více než 100 světových burz ve více než 30 státech. Obchodovat s platinou můžete z pohodlí svého domova prostřednictvím naší profesionální platformy. Sledujte naše makroekonomické zpravodajství či frekventovanější WhatsApp mobilní zpravodajství. Chcete převést zahraniční ceny akcií do CZK? Pak u LYNX můžete využít konverze z více než 130 světových měn.

Celý článek si můžete přečíst na webu Lynxbroker.cz