Reuters:ČEZ,Tykač a Křetínský dali nabídku na česká aktiva Alpiqu

Energetická společnost ČEZ, firma Sev.en Energy podnikatele Pavla Tykače a firma EPH podnikatele Daniela Křetínského daly švýcarské firmě Alpiq nabídku na převzetí její české uhelné elektrárny ve Zlíně a uhelné a plynové elektrárny v Kladně. Uvedla to včera agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. O prodeji obou českých tepláren podnik uvažoval už v roce 2013. Zdroje Reuters uvádějí, že Alpiq by oznámení o prodeji mohl zveřejnit již tento čtvrtek.



Podle zdrojů, které se zabývají situací na energetickém trhu a které oslovila agentura Reuters, dává investice pro všechny tři české firmy smysl, protože mají vlastní lignitové doly. Elektrárna ve Zlíně má výkon 64 megawattů (MW) a uhelná a plynová elektrárna v Kladně 524 MW.





Energetická skupina Alpiq podniky vlastní prostřednictvím firmy Alpiq Energy SE. Mateřská společnost loni vykázala čtvrtou celoroční ztrátu za posledních pět let.Alpiq Energy SE je jednou z největších mezinárodních společností zabývajících se obchodem s elektřinou v České republice. V roce 2017 se dostala do čistého zisku 96,9 milionu korun po předchozí ztrátě 1,4 miliardy korun . Podnik patří v Česku mezi firmy s nejvyššími ročními tržbami. V roce 2013 Alpiq doufal, že za teplárnu ve Zlíně a v Kladně, jež kromě elektřiny dodávají zhruba 35.000 odběratelů i teplo, dostane přes 400 milionů eur (10,3 miliardy Kč ). Ani po aktualizaci nabídek se ale tehdy k tomuto cíli nepřiblížil.Mateřská společnost Alpiq vznikla na konci minulého desetiletí spojením švýcarských společnosti Atel, založené v roce 1894, a EOS, založené v roce 1919.