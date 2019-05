Trump kvůli ohrožení amerických telekomunikačních sítí vyhlásil stav nouze, Huawei na černém seznamu

Americké ministerstvo obchodu zařadilo čínskou firmu Huawei Technologies Co Ltd a jejích 70 odboček na černý seznam, což postižené společnosti výrazně zkomplikuje přístup k součástkám a komponentům nabízeným americkými firmami. Huawei, kterou zpravodajské služby USA podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou, bude podle agentury Reuters postižena natolik, že nebude moci kvůli závislosti na amerických dodávkách prodávat některé své výrobky.



Ministerské rozhodnutí se opírá o středeční exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa, který kvůli údajnému ohrožení amerických telekomunikačních sítí vyhlásil stav nouze. Podle listu The Washington Post má krok zabránit vlivu zahraničních rozvědek a je zaměřen vůči Číně. Ministr obchodu Wilbur Ross v prohlášení uvedl, že Trumpův dekret "zabrání tomu, aby cizí firmy využívaly americkou technologii způsobem potenciálně podkopávajícím národní bezpečnost Spojených států nebo jejich zájmy v oblasti zahraniční politiky".





Rozhodnutí ministerstva obchodu, které vstoupí v platnost během několika dní, bude v praxi znamenat, že firma Huawei bude potřebovat souhlas americké vlády, aby zakoupila součástky vyrobené v USA. Bez vládní licence nebude mít přístup k americkým technologiím.Rozhodnutí amerického prezidenta umožňuje Bílému domu zakázat jakýkoli obchodní kontakt s firmou Huawei, kterou Washington obviňuje z vazeb na čínskou rozvědku. Trump při vyhlášení stavu nouze využil zákona , který mu dává právo regulovat obchod v případě ohrožení americké národní bezpečnosti.The Washington Post upozornil, že stav nouze prezident vyhlásil v době prohlubující se krize v hospodářských vztazích s Čínou. V exekutivním příkazu uvedl, že cizí nepřátelé zneužívají zranitelnosti amerického telekomunikačního systému. Poukázal na nebezpečí hospodářské a průmyslové špionáže.Trumpovo středeční rozhodnutí se podle amerických médií dlouho očekávalo, ale blokovala je americká Národní hospodářská rada, hlavní poradní orgán prezidenta v oblasti zahraničních ekonomických vztahů. Nyní podle listu The Washington Post rada své námitky stáhla v reakci na váznoucí jednání Washingtonu s Pekingem o nové obchodní smlouvě.