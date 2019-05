E.ON chce zavést daň z CO2 a zároveň snížit dan z elektrické energie

Vedení německého energetického koncernu E.ON navrhuje zavedení CO2 daně , jež by postihovala zdroje využívající k výrobě energií fosilní paliva. Daň by měla být ve výši 35 EUR za metrickou tunu emisí CO2.Německé autority se nyní mají navrhovanou daní zabývat.Vedení E.ON odhaduje, že navrhovaná daň by měla přinést do rozpočtu ministerstva financí až 25 mld. EUR ročně.V roce 2017 se obnovitelné zdroje na produkci energií v Německu podílely už více jak ze 33,3%.CEU E.ONu Johannes Teyssen v komentáři uvedl, že přeměna německé energetiky směrem k "zeleným" zdrojům probíhá stále rostoucím tempem, ale faktické náklady na tuto přeměnu nesou především spotřebitelé přes růst cen. V důsledku je pak čistá energie oproti té špinavé stále dražší a dražší.Podle Teyssena je třeba do procesu více zatáhnout také samotné producenty a to právě formou navrhované daně , jež by časem měla dále podporovat federální zdroje pro podporu obnovitelných zdrojů.Podle Teyssena by zároveň se zavedením CO2 daní měla být snížena obecná daň z elektrické energie a to o cca 9 centů na KWh.