Eskalace obchodního sporu pokračuje, dnes data z britského trhu práce

Akciové trhy v USA včera zaznamenaly nejhorší den od ledna, když trhy dostala pod tlak zpráva o odvetných clech z Číny. Alespoň část ztrát se však podařilo koncem seance umazat. Na devizovém trhu se nedařilo britské libře a australskému dolaru. Výraznější zisky koncem seance ztratila ropa WTI a opět se obchoduje pod 62 dolary za barel.

Forex

Z pohledu fundamentů se včera nic zásadního, co by ovlivnilo vývoj na devizových trzích, neudálo. Včerejší eskalace obchodního konfliktu ovlivnila mimo jiné vývoj i na některých devizových trzích. Ztrácel především australský dolar, jakožto riziková měna, jejíž ekonomika je úzce propojená s tou čínskou. Dařilo se japonskému jenu, jakožto bezpečnému přístavu na finančních trzích. Koncem seance přišel o své zisky kanadský dolar kvůli propadu ceny na ropě. Z evropských měn se nedařilo britské libře, která pokračuje ve ztrátách i začátkem dnešní seance. Britská libra se kvůli nejistotě kolem brexitu stala rizikovější měnou, která dolehla na rostoucí obchodní napětí mezi dvěma největšími ekonomikami. Dnes dorazí na trhy data z britského trhu práce, která by mohla ještě zachránit libru, jelikož data z minulého týdne naznačila dobrou kondici v domácí ekonomice.

Akcie a Komodity

Čína dnes reagovala na páteční zvýšení dovozních cel z 10 na 25% vlastním opatřením ve formě zvýšení cel na některé americké dovozy. Konkrétně se jedná o identické zvýšení cel z 10 na 25% na americké dovozy v hodnotě 60 mld. dolarů. Mělo by se jednat o širší škálu více jak 5000 produktů. Podle očekávání se jedná především o zemědělské výrobky včetně buráků, cukru nebo kuřecí a krůtí maso. Spojené státy zároveň připravují další cla na zbytek čínských dovozů ve výši 300 mld. dolarů. O těch by mělo být rozhodnutu v průběhu června a o jejich zavedení se bude diskutovat až pod summitu G20, kde bude jak Trump tak Xi. Akciovým indexům se nakonec koncem seance podařilo část ztrát umazat a dnes mírně rostou a korigují tak výraznější ztráty z minulého týdne.

Ropa včera zpevňovala díky zprávě ze Saudské Arábie, kde byly v neděli napadeny dva její tankery v Perském zálivu. Své zisky však neodkázala udržet a k večeru již opět ztrácela.

Dnešní fundamenty

V 10:30 data z britského trhu práce. V 11:00 ZEW index v Německu.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.