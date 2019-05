Obchodní válka (opět) na trzích

V otázce obchodních sporů mezi Čínou a Spojenými státy se potvrdilo, že není radno klást důraz na první dojem. Zatímco mnohé komentáře z americké strany vyznívaly v relativně pozitivním duchu, stačil jeden Trumpův tweet, aby se situace obrátila. V tuto chvíli tu máme vyšší americká cla, přičemž ve hře je jejich další rozšíření. Vedle toho jsme byli svědky čínské odplaty, byť jen „kosmetické“. Pozadu nezůstala ani opětovně probuzená výhrůžka odprodejem amerických státních dluhopisů z čínského portfolia.

Čínská odpověď v podobě zavedení cel na pět tisíc amerických produktů v objemu 60 miliard dolarů a v rozpětí od 5 do 25 % je ve srovnání s hrozbou rozšíření amerických celních poplatků na v podstatě veškerý čínský dovoz do USA pouhou marginálií. Byť je pravda, že čínská strana má své „postupy“, jak se s cly vyrovnat – zmínit je možné například nákupy amerických sójových bobů čínskými státními podniky, které je následně, aniž by platily cla, přeprodávaly do soukromého sektoru, zapomínat nesmíme ani na pomyslný „polštář“ v podobě fiskální a měnové expanze – globálním trhům na optimismu současná situace nikterak nepřidala.

Eskalace obchodních sporů měla své vítěze v podobě bezpečných aktiv, jako jsou dluhopisy, zlato či měny, jako je japonský jen či švýcarský frank. Během pondělí jsme rovněž pozorovali posilování eura, které spíše než domácí faktory podpořila slabost dolaru. Ten, byť je v rámci obchodních sporů považován za jeden z bezpečných přístavů, oslabil zejména vinou znovuotevření debaty ohledně možné čínské odplaty v podobě odprodeje Čínou držených amerických státních dluhopisů. Podle nás jde ale stále pouze o výhrůžku, k jejíž realizaci se Čína, jakožto největší americký věřitel, (prozatím) neuchýlí.

Možným pozitivem v rámci výhledu sice může být vidina setkání Donalda Trumpa s čínským prezidentem během červnového sjezdu zemí G20, vedle toho ale figuruje nejistota ohledně další možné eskalace obchodních sporů. Tentokrát jde o termín 18. května, který je dosavadním limitem vyjádření amerického prezidenta k otázce dovozu evropských automobilů jakožto potenciální hrozby pro americkou ekonomiku. Nedivili bychom se však, pokud by ve výsledku došlo k posunu tohoto termínu, jelikož čínská otázka hraje v tuto chvíli prim. Jestliže by se však objevila hrozba nových cel, a to tentokrát na evropský automobilový dovoz, pro euro by to představovalo důvod k oslabení.

Ještě předtím se však na evropské měně zřejmě podepíší data jako například německý ZEW index či průmysl eurozóny – obě čísla zveřejněna dnes. V případě pozitivního překvapení zejména u ZEWu bychom mohli počítat s mírným zpevněním. U zelených banovek pak budeme sledovat ukazatel NFIB optimismu malých a středních podniků.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1235 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,38 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1213 do 1,1282 EURUSD.*

Koruna má za sebou oslabení, které ji přiblížilo blíže k hranici 25,80 za euro. Na domácí měně se podepsal nejen výprodej měn rozvojových trhů spojený s eskalací obchodních sporů, ale rovněž pod očekáváním trhu slabší tempo růstu inflace.

Z pohledu ČNB sice dubnové číslo prognózu mírně minulo, avšak dle komentáře šéfa sekce měnové Tomáše Krále nejde o nikterak výraznou odchylku, tudíž lze říci, že je vše v souladu s výhledem centrální banky. Každopádně, jak Král uvedl, jsme svědky polevování inflačních tlaků, což by mělo přispět k našemu (prozatímnímu) očekávání ponechání sazeb ČNB na stávajících úrovních po zbytek roku. Necháváme si však otevřená zadní vrátka, už jen z hlediska toho, že nevěříme v posilování koruny, které opět nastínila aktuální prognóza instituce z ulice Na Příkopě.

Dnes bude zveřejněn březnový výsledek běžného účtu platební bilance. Klíčovým dnem pak bude středa, kdy bude reportován odhad HDP za první kvartál. Predikce trhu dosahuje 0,4 % q/q a 2,4 % y/y, odhad ekonomického týmu skupiny Roklen pak 0,4 % q/q a 2,4 % y/y. Pokud by byl výsledek nad očekávání lepší, koruna by se mohla posunout k silnějším hodnotám. Otázkou je, zda by to stačilo k výraznějšímu proražení hranice 25,70 za euro, obzvláště za situace nejistoty kolem obchodních sporů.

Dnes ráno se na trh vrací lehký optimismus, což se projevuje v mírném zpevnění domácí měny či v oslabování bezpečných přístavů, tedy japonského jenu a švýcarského franku. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,74 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,73 až 25,81 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,81 až 23,02 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.