Odliv dividend svedl platební bilanci k nule (Komentář)

Běžný účet platební bilance skončil v březnu jen velice mírným přebytkem 0,2 mld. CZK, což pro trh, který čekal téměř 20 mld., je velké zklamání. Přesto si běžný účet polepšil meziročně o 11,5 mld. CZK poté, co v březnu minulého roku byl ve výrazném v deficitu. Za kladnou bilancí v letošním březnu stál zejména obchod se zbožím a službami, který vykázal přebytek 39,7 miliard korun. Přebytek mírně vylepšilo i kladné saldo převodů z rozpočtu EU ve výši 0,3 mld. CZK. Na druhou stranu pak působily výplaty dividend do zahraničí, které dosáhly výše 30,6 miliardy korun. Letos by podle našeho výhledu měl zahraniční obchod vykázat o něco větší přebytek než minulý rok. To by se mělo pozitivně odrazit i v přebytku platební bilance, který by měl letos skončit přibližně stejně jako loni.