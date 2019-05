Stock Spirits se v pololetí vrátila k zisku, kupuje firmu Bartida

Nápojová skupina Stock Spirits Group dnes oznámila výsledky za první pololetí svého finančního roku. Společnosti se podařilo zvýšit tržby i provozní zisk a zaúčtovat zisk 5,8 milionu EUR, i když ve stejném období loni byla ve ztrátě 1,4 milionu EUR. Společnost také oznámila akvizici české firmy Bartida, přičemž první částka činí 7,3 milionu EUR, dodatečně by firma mohla vyplatit ještě až 3,7 milionu EUR v průběhu pěti let.



Příjem za reportovaných šest měsíců do 31. března dosáhl 156,9 milionu EUR, což je nárůst o 8,2 %, respektive o +9,7 % při konstantních směnných kurzech. Očištěný provozní zisk EBITDA dosáhl 33,5 milionu EUR, což je nárůst meziročně o 4,2 %, respektive o +5,8 % při konstantních kurzech.



Firma již loni provedla změnu, díky které končí její finanční rok 30. září.





Čistý zisk za reportované období dosáhl 25,2 milionu EUR oproti 31,6 milionu, které vykázala k loňskému 30. září.

Zdroje: Stock Spirits