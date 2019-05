Přes březnový pokles má průmysl v eurozóně to nejhorší za sebou (Ranní zpráva z finančního trhu)

I když průmyslová produkce v eurozóně zaznamenala za březen meziměsíční pokles, úspěšný vstup do nového roku postačí na to, aby byl za první čtvrtletí vykázán solidní vzestup. Recese v evropském průmyslu jako celku se tak nekoná. Květnový ZEW index by pak měl potvrdit, že to nejhorší má za sebou i německá ekonomika. K solidnímu přebytku tuzemskému běžnému účtu platební bilance za březen pomůže lepší výsledek zahraničně-obchodní bilance. Naopak saldo polského zahraničního obchodu i běžného účtu bylo v březnu záporné.

Německý ZEW index dá trhům naději

Březnová průmyslová výroba v eurozóně sice zaznamenala pokles, výsledek za celé první čtvrtletí ale bude solidní. Po silném vstupu do nového roku s meziměsíčním vzestupem o 1,9 % byl únor i březen ve znamení mírného poklesu. Za březnovým snížením o 0,2 % m/m stál pokles produkce ve Španělsku, Francii a Itálii. Německý průmysl se o 0,4 % m/m zvednul. Po recesi, která v německém průmyslu trvala celé loňské druhé pololetí, tak za Q1 19 byla vykázána stagnace. Eurozóna jako celek zaznamenala za Q1 19 růst průmyslové výroby o solidních 0,7 %. Na další zlepšování nálady v Německu by měl poukázat květnový ZEW index očekávání investorů.

Euro své zisky neudrželo

Eskalace obchodních válek vede k útěku do měn bezpečných přístavů. Páteční zavedení dalších cel na čínské vývozy do USA vyvolalo včera odvetnou reakci a oznámení Číny, že na americké dovozy zavede cla od počátku června. Růst rizikové averze na trzích nahrával měnám bezpečného přístavu, jako je švýcarský frank či japonský jen. Během včerejšího dopoledne se poněkud překvapivě zařadilo po jejich bok i euro. To ale nakonec své zisky neudrželo a ve výsledku vůči dolaru stagnovalo.

Březnový zahraniční obchod pomohl celému běžnému účtu

Výsledek běžného účtu české platební bilance za březen by nás měl příjemně překvapit. Náš odhad byl vytvořen ještě před zveřejněním březnové statistiky zahraničního obchodu. Již publikovaný mnohem lepší výsledek zahraničně-obchodní bilance totiž ukázal na meziroční zvýšení přebytku. I tak ale oproti předchozímu měsíci bude celkové aktivum běžného účtu o něco nižší. Naproti tomu polská bilance zahraničního obchodu i běžného účtu se tak příznivě nevyvíjí a vykáže za březen záporné znaménko. Důvodem je zejména růst důvodů souvisejících se silnou spotřebitelskou i investiční poptávkou, která je v průběhu Q1 19 patrná.

Koruna nejslabší za poslední měsíc a půl

Kurz české měny včera zůstal haléř od hladiny 25,80 CZK/EUR. Takto drahé bylo euro naposledy na počátku dubna. Domácí měně nenahrávala nálada na trzích. Pod tlakem byla opět turecká lira, ani o okolní měny v regionu zájem příliš nebyl. Obecně na trzích panovala averze vůči rizikovějším aktivům. Důvodem byla eskalace obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou. Místo aby se rozhovory o novém obchodním uspořádání chýlily ke zdárnému konci, byla v závěru minulého týdne uvalena americkým prezidentem Trumpem další cla na čínské zboží. Čínská strana oznámila, že bude kontrovat obdobným krokem.

K výprodeji domácí měny na eurovém trhu přispělo i zveřejnění dubnové inflace. Na rozdíl od tržního konsensu, který počítal s meziroční stagnací dynamiky spotřebitelských cen na březnových 3,0 %, inflace zpomalila. Oznámených 2,8 % y/y bylo dokonce desetinu procentního bodu pod předpokladem ČNB. To z pohledu trhu snižuje naději na jakékoli další letošní zvýšení korunových úrokových sazeb. Náš podrobný komentář k dubnových inflačním datům naleznete zde: http://bit.ly/2LAn8WS.