Je Vám kolem 30 a záleží Vám na Vaši finanční situaci? Finanční produkty Vám nepomůžou!

I dnešní miliardáři si svůj úspěch museli odpracovat, nikdo z nich nezbohatl investicemi do podílových fondů, nikdo „netrefil“ zlatou žílu při prvních investicích po ukončení studií. Pokud jste v situaci, kdy jste stabilizovali svoji kariéru a finanční situaci, při svém dalším rozvoji zapomeňte na finanční produkty, investujte raději do sebe.

Zvyšte svou finanční gramotnost

Bohužel, životy řady občanů České republiky jsou protkány negativními zkušenostmi s finančními proradci, bankovními úředníky a dalšími zprostředkovateli finančních produktů, kteří své doporučení podložili více vlastními zájmy než zájmy klienta. Klienti těchto „poradců“ tak:

- platili vysoké provize za produkty, které byly zbytečně drahé a klienti je vlastně ani nepotřebovali,

- ukládali své peníze do finančních produktů, jejichž rizikovost se vůbec neslučovala s investičními profily klientů, kteří tak přicházeli o své peníze v době, kdy tyto produkty rušili v době poklesů na finančních trzích,

- opakovaně nakupovali a rušili finanční produkty ne proto, že by jim to přinášelo nějaký finanční užitek, ale proto, že to přinášelo finanční užitek zprostředkovatelům.

Zvyšování vlastní finanční gramotnosti je investice, která bude mít opravdu vysoké zhodnocení, tj. nebudete své těžce vydělané peníze vkládat do produktů, o kterých máte mylné představy.

Zvyšujte si kvalifikaci

Určitě už jste také „zavadili“ o informace, že bohatí lidé mají společné to, že se neustále vzdělávají, tj. až několik hodin denně věnují zvyšováním své kvalifikace. Něco na tom bude! Nyní se Vám může zdát současná mzda dostatečná, ovšem v době, kdy z ní budete platit náklady na život svůj, partnera na mateřské, bydlení pro celou rodinu a k tomu Vás začne „tlačit“ potřeba spořit si na důchod, už to tak růžové nebude.

Internet je plný kvalitních výukových materiálů, které stojí doslova pár korun, např. zdroje typu Coursera, Lynda, Udemy, Khan Academy Edx jsou k nezaplacení.

Díky vyšší kvalifikaci můžete Vaše příjmy až zněkolikanásobit, buď coby vysoce ceněný zaměstnanec, nebo jako majitel firmy.

Investujte do svých soft-skills

Máte jistotu ve svých „tvrdých“ dovednostech a rádi byste se posunuli dále? Začněte zdokonalovat své soft-skills, např. leadership, komunikaci, time-management, projektové řízení, obchodní dovednosti, prezentační dovednosti. Tyto schopnosti Vám pomohou lépe prodat výsledky Vaší práce a Vaše dovednosti u současného zaměstnavatele či na trhu práce.

Soft-skills jsou rovněž důležité při rozjezdu vlastního podnikání, které může Vaši finanční situaci skokově zlepšit (přece jen, kolik lidí ve Vašem okolí zbohatlo z pozice zaměstnance?).

Neváhejte využít možnosti hůře placené práce ve firmě, která má skvěle vypracovaný systém rozvíjení talentů, případně práce pro lidi, kteří jsou skvělými mentory a lídry. Situace, kdy můžete zblízka pozorovat to, jak se „vyrábí“ úspěch jsou k nezaplacení.