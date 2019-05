Stát chystá velké dopravní stavby. Chybí ale lidi a povolení trvá dlouho

Dálnice, silnice a železnice, ale také přehrady a nové rozvody vody, které budou vznikat kvůli boji se suchem. To jsou stavební projekty, na které se vláda hodlá v dalších letech zaměřit. Jenže stavební firmy tvrdí, že už teď pracují na hranici svých možností a těžko seženou další pracovníky. Opozice upozorňuje, že stavět už se mělo dávno. Českým stavebním firmám se daří. V současnosti jsou vytížené až na 94 %. Další výrazný růst se nečeká - chybí totiž pracovní síla. "Aktuálně mají firmy nasmlouvány zakázky v zásobnících práce až na 10 měsíců. Což znamená jejich schopnost přijímat nové zakázky je limitovaná," uvedl ředitel výzkumné společnosti Jiří Vacek. Situaci podle ministryně pro místní rozvoj zlepší chystaná změna stavebního práva - má zrychlit a zjednodušit zisk stavebního povolení. To prý naláká i další zahraniční firmy. "Česká republika zrovna ve vydávání stavebního povolení na tom zrovna není nejlépe. Je za zeměmi jako Kongo a Rwanda, na nějakém 157. místě. A to samozřejmě může odrazovat ty investory," řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Stavební projekty řeší i prezident Miloš Zeman - třeba na poslední cestě v Číně se zabýval dálnicí D3. "Přivážím závazek jedné z největších světových stavebních firem, že je okamžitě ochotna poslat do České republiky projekční tým a účastnit se této práce," prozradil prezident.

Stavět by se podle ministrů měly dopravní liniové stavby jako dálnice či železnice. Podobnou prioritu ale budou mít i investice do vodohospodářství a boje se suchem.

"Bude to především do posilování vodovodních sítí - vodovodních přivaděčů, převádění vody z jednotlivých povodí do těch sušších oblastí, bude to třeba i výstavba přehrad," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.