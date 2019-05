Čína od 1. června zvedne dovozní tarify pro US zboží za 60 mld. USD na 25%

Čínské ministerstvo financí oznámilo, že s platností od 1. června, druhá největší ekonomika světa zvedne své dovozní tarify pro US zboží za cca 60 mld. USD z dosavadních 10 až na 25%. Krok je odvetou za zvýšení z americké strany , jež by se mělo týkat zboží za cca 200 mld. USD a později zřejmě téměř celého čínského dovozu v rozsahu dalších cca 300 mld. USD Trhy berou reakci Číny jednoznačně jako negativní signál probíhající eskalace celého obchodního sporu. Víra v jeho urovnání přitom byla jedním z hlavních motorů zotavení trhů v 1Q roku po jejich silném propadu v posledním kvartále roku 2018.Celkový objem vývozu amerického zboží do Číny v loňském roce dosáhl objemu cca 120 mld. USD . Čína je třetím největším exportním partnerem USA s podílem cca 7,2% na celkovém objemu exportů.Americké akciové trhy by měly v úvodu dne ztrácet kolem 2%.