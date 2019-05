Trump varoval Peking před odvetou a vyzval k nakupování mimo Čínu

Prezident Spojených států Donald Trump dnes na twitteru varoval Čínu, že pokud přistoupí k odvetným opatřením na zvýšení amerických dovozních cel, bude to pro ni mít ještě vážnější důsledky. Američany pak prezident vyzval, aby zboží nenakupovali v Číně. USA minulý týden v pátek zatížily dovoz čínského zboží v ročním objemu 200 miliard USD (4,6 bilionu Kč) clem ve výši 25 procent místo dosavadních deseti. Peking následně pohrozil odvetou.



"Není důvod, aby americký zákazník cla platil," napsal dnes v sérii tweetů Trump. Doplnil, že čínská vláda zboží rozsáhle dotuje, takže z 25procentního cla připadnou jen čtyři procentní body na USA a zbylých 21 na Čínu. "Clům se je možné také zcela vyhnout, pokud nakupujete v bezcelní zemi, nebo když zboží koupíte v USA (nejlepší nápad)," doplnil.



Trump rovněž poznamenal, že mnoho společností, na které cla dolehla, přesídlí z Číny do Vietnamu nebo do jiných asijských států. "Proto chce Čína tak nutně dohodu! V Číně nezůstane nikdo, s kým by bylo možné obchodovat. Velmi špatné pro Čínu, velmi dobré pro USA!" uvedl.



Americký prezident rovněž zopakoval, že v obchodních vztazích Peking dlouhodobě zneužíval Spojené státy, z čehož opět obvinil předešlé americké prezidenty. Pokud se nyní Čína rozhodne pro odvetu, bude to pro ni podle Trumpa jen horší. "Otevřeně jsem řekl (čínskému) prezidentovi Si (Ťin-pchingovi) a všem mým mnoha přátelům v Číně, že Čínu velmi poškodí, když neuzavřou dohodu, protože společnosti budou nuceny z Číny odejít do jiných zemí," napsal. Dodal, že dohoda byla takřka dokončena, ale Peking z ní vycouval.Trump již o víkendu obvinil Čínu, že jednání o nové obchodní smlouvě protahuje v naději na vítězství demokratů v prezidentských volbách 2020, které by jí umožnilo dál Spojené státy okrádat. "Jediný problém spočívá v tom, že vědí, že vyhraju já," konstatoval.Celní válka mezi oběma velmocemi se naplno rozhořela loni v březnu, kdy Trump podepsal dekret o uvalení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě až 60 miliard dolarů . Ve stejnou dobu vstoupila v platnost pětadvacetiprocentní cla na dovoz oceli a desetiprocentní cla na dovoz hliníku do USA, která se rovněž výrazně dotkla Číny.O dalších clech ve výši 25 procent na čínské zboží, jehož roční dovoz dosahuje hodnoty 50 miliard dolarů , Trump rozhodl v polovině června. Následovala cla ve výši deseti procent na zboží v objemu 200 miliard dolarů , která se nyní zvýšila na 25 procent.