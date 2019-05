CNBC: Tesla se dostává pod ostrou palbu konkurence

Tesla má za sebou těžký měsíc a následující období přinese ještě více tlaku. Tvrdí to CNBC na základě toho, že evropské automobilky Volkswagen a Mercedes-Benz začaly brát objednávky na elektromobily a „v následujících letech představí vlnu nových modelů“. Zatím není jasné, zda se z nich stanou „Tesla killers“, tedy volně přeloženo ničitelé Tesly. Nicméně je zřejmé, že německé automobilky investují do elektromobilů miliardy eur.



Britta Seeger z vedení Daimleru pro CNBC uvedla, že jeho elektrovozy kombinují kvalitu, bezpečnost a komfort. Klíčem k úspěchu je ale zejména delší dojezd a vůz, který je plně využitelný pro dennodenní provoz. První generace elektrovozů, do kterých patří například Nissan Leaf a Ford Focus Electric, měla dojezd kolem 100 mil, ale pak na trh dorazila Tesla s Modelem S, který měl dojezd více než dvojnásobný. Mercedes EQC bude mít ve verzi pro Evropu podle CNBC dojezd 270 mil a na americkém trhu ještě více.





ID.3 od Volkswagenu bude mít podle CNBC tři verze, první z nich bude disponovat dojezdem kolem 200 mil. Další dvě verze nabídnou dojezd 260 a 340 mil. Cena by měla začínat na 30 000 eurech a zákazníci si podle CNBC během prvních 24 hodin objednali 10 000 těchto vozů a tímto objemem objednávek způsobili problémy na internetových stránkách firmy . Vedení firmy hovoří o tom, že „supertanker se dal do pohybu“ a VW se orientuje na elektromobilitu „jako žádná jiná firma v odvětví“.CNBC připomíná, že „skandál s emisemi u naftových motorů stál Volkswagen už asi 30 miliard dolarů“. A přispěl k tomu, že se firma posouvá směrem od spalovacích k elektrickým motorům. Do roku 2023 hodlá investovat asi 9 miliard eur do výroby baterií. Daimler „se relativně ke své velikosti chystá na podobně agresivní kroky“ a do roku 2022 chce na trh představit 10 čistě elektrických vozů. Pozadu nechce zůstat ani automobilka BMW , která nedávno oznámila, že chce v elektrickém provedení nabízet téměř všechny verze jejích stávajících modelů.„Velkou otázkou je, zda spotřebitelé tuto nabídku přijmou. Studie od společnosti AAA zjistila, že jen asi 16 % amerických řidičů chce mít nyní jako svůj další vůz elektromobil,“ píše CNBC. Automobilky jako Mercedes a Volkswagen tak budou muset doufat, že tento poměr začne rychle růst. Povzbudivé pro ně může být to, že podle průzkumu AAA by 40 % Američanů minimálně zvážilo nákup elektromobilu v budoucnu a otevřeni jim jsou zejména mileniáni.Zdroj: CNBC