Probíhá jedno z největších spojení daňově poradenských firem v ČR. Daňově poradenská část skupiny BDO a společnost Fučík & partneři se spojují

Poradenská část skupiny BDO se spojila se známou českou společností Fučík & partneři. Ta poskytuje klientům primárně daňové poradenství od roku 1995. Zúčastněné firmy v minulém období dosáhly konsolidovaných tržeb v hodnotě přesahující 300 milionů korun. Důvodem spojení bylo vzájemné posílení společností, které se v nabízených službách doplňují. Spojení vytvořilo tým přibližně 200 vysoce profesionálních odborníků vedených 14 partnery. Tato zásadní změna na českém trhu je prvním krokem v probíhající expanzi skupiny BDO v rámci českého trhu. Do budoucna se očekává, že současné spojení by mohl posílit další subjekt.



Daně a účetnictví v češtině, angličtině a němčině

Cílem spojení je vytvořit profesionální zázemí klientům využívajících služeb v oblasti daňového poradenství a účetnictví v českém, anglickém i německém jazyce. Zatímco BDO se primárně zaměřuje na poskytování služeb na českém trhu se zázemím globální sítě, Fučík & partneři mají historicky danou pevnou pozici na českém trhu s přesahem na německé společnosti. Jak stávající, tak nově příchozí klienti tak budou moci využívat služeb partnerů se zkušenostmi nejen na českém a německém trhu, ale i s dalšími státy světa.

„BDO poskytuje profesionální lokální i globální služby s využitím silné mezinárodní sítě. Tým společnosti Fučík & partneři má silné postavení na českém trhu s bohatými zkušenostmi pro německé klienty. My máme naopak zkušenosti s globálními klienty, a v tomto je přidaná hodnota pro obě firmy,“ uvádí Dana Trezziová, partner společnosti BDO.

„Jednání o spojení bylo nečekaně rychlé. Nepřineslo žádné závažnější problémy, které bychom museli zdlouhavě řešit. S BDO nás spojují stejné cíle a stejné hodnoty. Všichni máme svoji práci velmi rádi a chceme se nadále úspěšně rozvíjet,“ dodává Ivan Fučík, zakládající partner společnosti Fučík & partneři. Ta pro své klienty nabízí i služby v oblasti auditu. Tento typ služeb není součástí spojení, a pro klienty se tak nic nemění.

Využívání umělé inteligence, navýšení počtu zaměstnanců a spolupráce s vysokými školami

Výsledkem spojení uvedených společností bude mimo rozšíření jazykového zaměření expertních služeb také výrazná investice do IT procesů využívajících umělou inteligenci v oblasti účetnictví, mezd a daňových přiznání. Do budoucna je plánováno rozšíření počtu daňových a účetních specialistů, umožnění profesionálního růstu mladým partnerům, manažerům a dalším specialistům. BDO počítá s rozvíjející se spoluprací s vysokými školami a absolventy ekonomických, právních a technických fakult při jejich zapojení do profesionálního života.



O společnosti BDO:

Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Celosvětově BDO tvoří jednu z největších sítí auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 80 tisíc odborníků a působí ve 162 zemích. Díky své globální působnosti zajišťují společnosti BDO přístup k odborníkům dle potřeb klientů a lokalitě jejich podnikatelských aktivit. Na českém trhu BDO působí od roku 1991. Se svými více jak 300 zaměstnanci a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením v České republice. Zastoupena je zde společnostmi BDO Audit, BDO Tax, BDO Účetnictví, BDO Appraisal services, BDO IT, BDO Advisory a čtyřmi regionálními společnostmi. Jednotlivá odborná pracoviště poskytují své služby kromě Prahy hned v několika krajských kancelářích. Společnosti skupiny BDO působící v České republice jsou zřízeny v souladu s českými právními předpisy, jsou členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a jsou součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

BDO je obchodní značka sítě BDO a každé členské firmy.