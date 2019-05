Saudi: 2 tankery v blízkosti SAE byly cílem sabotáže

Saúdská Arábie oznámila, že 2 tankery z její flotily se staly o víkendu součástí sabotáže vůči skupině lodí v blízkosti pobřeží Spojených arabských emirátů (SAE).SAE údajně nemají k dispozici žádné podrobnější informace o formě či pozadí sabotáže. Incident se obešel beze ztrát a bez přerušení provozu blízkého přístavu Fujairah. Nedošlo ani k žádnému úniku ropy do moře. Došlo pouze k poměrně vážnému poškození dotčených plavidel.Podle Saudů mířilo jedno z napadených plavidel k plnění ropou od Saudi Aramco a poté by zamířilo do USA. Saúdsko-arabský ropný ministr sabotáž označil za snahu podkopat námořní svobody a bezpečnost světových dodávek ropy . Mezinárodní společenství by mělo bránit podobným incidentům aby nedocházelo k ohrožení energetického trhu potažmo celé globální ekonomiky Mluvčí íránského ministra zahraničí označil incident za znepokojující a požádal o jeho řádné prošetření.