Inflace padá ze svého vrcholu (Komentář)

Domácí inflace v dubnu začala zpomalovat. Za zpomalováním stoj zejména ceny potravin, které se meziměsíčně snížily o 0,7 %. Přidala se i jádrová inflace, která v meziročním srovnání podle našeho výpočtu zpomalila ze 3,0 % na 2,5 %. Cenový růst tak opustil horní hranici tolerančního pásma ČNB. Ve větším zpomalování cenovému indexu brání ceny pohonných hmot, které v dubnu vzrostly skoro o 4 %. Sledují tak nárůst cen ropy na světových trzích.

Koruna po zveřejnění inflace mírně oslabila. Čísla totiž naznačují, že inflační tlaky v ekonomice ustupují a ČNB by tak nemusela letos již zvyšovat sazby. Inflace bude zpomalovat v celém průběhu letošního roku, ale měla by se udržet nad inflačním cílem ČNB. Podíváme-li se na ceny v primárních okruzích, vidíme, že inflační tlaky jsou v ekonomice stále přítomné. Zejména ceny v zemědělství ukazují na další zdražování potravin. Prudce nahoru jdou však i ceny ve stavebnictví, průmyslu a v tržních službách. My se tak domníváme, že ve druhé polovině roku ještě dojde ke zvýšení sazeb. Do velké míry ale bude záležet na vývoji v zahraničí.