První úspěšný test prognózy ČNB

Dubnová inflace dopadla lépe, než jsme čekali my i centrální banka. Oproti předchozímu měsíci ceny vzrostly pouze o 0,1 % a meziroční inflace tak mohla poklesnout z předchozích tří procent na 2,8 %.Příznivěji se v posledním měsíci vyvíjely především ceny potravin a alkoholických nápojů, více si naopak lidé museli připlatit za pohonné hmoty. Ve srovnání s loňským rokem zdražilo nejvíce bydlení . Výrazně dražší je především elektrická energie (téměř o 12 %), nicméně napětí na realitním trhu žene vzhůru i nájmy. Vzhledem k tomu, že jde o největší část spotřebního koše domácností (více než čtvrtina výdajů je spojená s bydlením), tak celých šest procent navíc v důsledku růstu cen už pociťuje většina domácností ve svých peněženkách. Inflace už v letošním roce nejspíše kulminovala a nyní nás čeká jen postupný pokles. Pro ČNB tento výsledek znamená, že výrazné inflační tlaky nemusí být časem až tak výrazné, jak se doposud zdály. Jasnější obrázek však poskytnou až výpočty jádrové a měnově politické inflace , které centrální banka zveřejní v průběhu dne.Při rozhodování o sazbách však může opět sehrát roli nejenom inflace , ale i celkový stav ekonomiky , který nám přiblíží bleskový odhad HDP už ve středu. Otázkou však zůstává další vývoj koruny , která by podle centrální banky měla posilovat, nicméně zatím se tak stále neděje. Do příštího zasedání bankovní rady zbývá ještě poměrně hodně času, kdy se obrázek tuzemské i zahraniční ekonomiky vybarví o něco zřetelněji, nicméně prozatím ČNB rozhodně nikam se sazbami pospíchat nemusí.