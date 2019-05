Jednání USA a Číny hlavním tématem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ zítra ráno představí výsledky hospodaření za Q1 19. Důležitější zprávou je však dividenda z loňského roku. Přijde již její návrh?

Evropské akcie budou na počátku nového týdne hledat směr.

Makroekonomický kalendář je pro dnešek vcelku prázdný. V průběhu týdne však budou zveřejněna zajímavá data jako americké maloobchodní tržby a průmyslová výroba. V Evropě pak budou k dispozici nové údaje o HDP, spotřebitelských cenách a průmyslu za eurozónu a některá z těchto čísel budou zveřejněna i v rámci jednotlivých evropských ekonomik.

Výsledky dnes reportují například německé společnosti E.ON či Hochtief. Tento týden se v ČR dočkáme údajů o hospodaření ČEZ, Stock Spirits, Kofoly a PFNonwovens.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy páteční seanci ukončily v plusu v očekávání, že jednání mezi Spojenými státy a Čínou nakonec dospějou k uzavření obchodní dohody. Situace mezi oběma zěměmi minulý týden vyeskalovala poté, co Spojené státy zvýšily cla na dovážené zboží v objemu 200 mld. USD. Index S&P 500 si polepšil o 0,4 % a částečně tak zkorigoval celotýdenní ztráty, které dosáhly 2,2 %. Během pátku se dařilo prakticky všem sektorům v čele s utilitami, které si polepšily o 1,7 %. V červené nule uzavřely farmaceutické tituly.

Přes víkend však optimismum mezi investory na síle nenabral, naopak futures na americké akcie ukazují na počátku dnešního obchodování na pokles. To je patrné i z vývoje na asijských trzích, kde akcie míří do červeného. Nejhlubší ztráty počítají obchodníci v Číně a Jižní Koreji, kde tamní indexy padají přes 1,5 %. Nedaří se žádnému trhu. Jednání mezi Spojenými státy a Čínou tak budou bezpochyby hlavním motorem vývoje akciových trhů v následujících dnech a týdnech a v nejbližší době se bude čekat zejména na možná protiopatření ze strany Číny na zvýšená americká cla.

ČEZ

Společnost ČEZ zítra představí své hospodářské výsledky za první kvartál.

Podle našich odhadů výroba elektrické energie ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o zhruba 4,0 % a přiblížila se hranici 17 TWh. Výroba jaderných elektráren se meziročně zvýšila o téměř 8 % a dosáhla 7,7 TWh. U uhelných elektráren odhadujeme pouze mírný nárůst s celkovou produkcí na úrovni 7,5 TWh. Kromě vyšší výroby se na očekávaném růstu tržeb o 10,5 % projevují i vyšší realizované ceny. EBITDA by dle našich odhadů měla růst o 13,5 %, když na straně nákladů bude největší meziroční rozdíl v položce emisních povolenek. Odpisy dlouhodobého majetku očekáváme na úrovni 7,5 mld. CZK, kde počítáme s jejich zvýšením i kvůli novému účetnímu standardu IFRS16. V rámci finančního výsledku by měly být meziročně vyšší úrokové náklady a také předpokládáme mírný negativní dopad do hospodaření z titulu oslabení turecké liry. Čistý zisk by měl dle našich odhadů dosáhnout 8,5 mld. CZK. Nečekáme žádné jeho další úpravy.

Návrh dividendy a dividendová politika: Valná hromada akcionářů by se mohla uskutečnit v druhé polovině června. Měsíc předem musíme znát kromě jiných bodů i návrh dividendy z loňského roku. Je pravděpodobné, že by management s výsledky za Q1 19 mohl oznámit i návrh dividendy. Dosavadní dividendová politika je stanovena na základě dividendového výplatního poměru ve výši 60 až 100 % konsolidovaného očištěného čistého zisku. Vloni činil tento zisk 13,1 mld. CZK, což by při výplatě na horní hraně tohoto rozmezí představovalo dividendu ve výši 24 CZK na akcii. Nelze vyloučit, že dividendová politika bude změněna a výše dividendy bude nakonec stanovena na základě něčeho jiného než na výši očištěného čistého zisku. My si myslíme, že k úpravě dividendové politiky dojde, přesto však tipujeme, že se bude navrhovaná dividenda pohybovat pod úrovní 30 CZK na akcii. Ačkoliv silná tvorba cash flow by mohla udržet dividendu třeba i na loňské úrovni 33 CZK, z pohledu hodnocení ratingovými agenturami není výplata dividendy výrazně nad úrovní čistého zisku příliš vítaná. Držíme tak stále odhad 27 CZK na akcii. Komentář k odhadům je dostupný na našich webových stránkách http://bit.ly/CEZ_Q119pre.