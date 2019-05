Trump varoval Čínu, aby neprotahovala jednání o obchodní dohodě

Americký prezident Donald Trump podezírá Čínu, že jednání o nové obchodní smlouvě protahuje v naději na vítězství demokratů v prezidentských volbách 2020, které by jim umožnilo dál Spojené státy "okrádat". Napsal to v sobotu na twitteru. Jediný problém pro Čínu ale spočívá v tom, že Trump prý volby rozhodně vyhraje.Trump rozehrál s Čínou vysokou hru o nové nastavení obchodních vztahů, jejíž zatím posední etapou je pohrůžka uvalení cel na téměř veškerý dovoz z Číny. Opatření se má dotknout zboží, jehož roční hodnota činí zhruba 300 miliard dolarů (6,9 bilionu Kč ). Oznámení přišlo jen krátce poté, co bez dohody skončilo 11. kolo obchodních jednání mezi zástupci Číny a USA.V jednání podle prezidentova tweetu Čína "krutě prohrává", a proto chce čekat na výsledek voleb , které mají příští rok na podzim rozhodnout o osobě příštího amerického prezidenta. Peking doufá, že bude mít štěstí a vyhraje demokratický kandidát. "V takovém případě by mohli dál USA okrádat o 500 miliard dolarů ročně," napsal Trump."Jediný problém spočívá v tom, že vědí, že vyhraju já," konstatoval prezident a poukázal na údajně nejlepší ukazatele o stavu ekonomiky zaměstnanosti v dějinách USA. "Pokud se bude vyjednávat během mého druhého mandátu, bude pro ně dohoda mnohem horší. Měli by se do toho raději pustit hned, i když VELKÁ CLA vybírám rád!" zdůraznil.Celní válka mezi oběma velmocemi se naplno rozhořela loni v březnu, kdy Trump podepsal dekret o uvalení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě až 60 miliard dolarů . Ve stejnou dobu vstoupila v platnost pětadvacetiprocentní cla na dovoz oceli a desetiprocentní cla na dovoz hliníku do USA, která se rovněž výrazně dotkla Číny.O dalších clech ve výši 25 procent na čínské zboží, jehož roční dovoz dosahuje hodnoty 50 miliard dolarů , Trump rozhodl v polovině června. Následovala cla ve výši deseti procent na zboží v objemu 200 miliard dolarů , která se nyní zvedla na 25 procent.