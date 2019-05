Ranní glosa: Českou korunu čeká slabší růst

Tento týden bude pro českou korunu klíčové sledovat na jedné straně domácí čísla, na straně druhé ovšem i další vývoj obchodního střetu mezi USA a Čínou. Ten může nepříjemně “zatopit” všem rozvíjejícím se trhům, a to by pro korunu bezesporu nebyl dobrý signál.Maraton důležitých domácích čísel dnes nastartuje dubnová inflace , která by se měla podle našich odhadů udržet vysoko nad cílem ČNB na úrovni 3 %. Důležité ale bude sledovat i dynamiku jádrové inflace , která v březnu již zvolnila svoji dynamiku (z 3 % na 2,8 %). Další zvolnění by mohlo být pro ČNB znakem, že domácí inflační tlaky se pomalu ocitají za svým vrcholem. A to pro korunu až tak pozitivní zpráva být nemusí.Stejně tak jako výsledek HDP za první kvartál. Náš nowcast zvláště kvůli slabšímu průmyslu ukazuje na zpomalení ekonomiky z 2,6 na 2,2-2,3 %. ČNB přitom ve své nové prognóze sází na pokračování růstu o 2,6 % meziročně. Tedy pro korunu opět nic dobrého.A v neposlední řadě nejsme nijak optimisticky naladěni na korunu ani při pohledu do zahraničí. Německé HDP sice trhy spíše uklidní, ale eskalující obchodní konflikt mezi Čínou a USA může vrátit na řadu rozvíjejících se trhů strach. Dnes by měl Donald Trump oznámit plány na zvýšení cel pro další skupinu zboží v objemu okolo 300 mld. USD . Navíc obchodní střet USA versus Čína zatím dopadl z velkých světových ekonomik viditelně nejvíce na Německo - nejotevřenější velkou světovou ekonomiku, která je i hlavním obchodním partnerem Česka.