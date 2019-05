Sázky na pokles akcií CETV nejníže od poloviny ledna, na NYSE již na 2 letých minimech

Americké burzy ke konci minulého týdne zveřejnily pravidelné půlměsíční statistiky týkající se tzv. short pozic. Dle údajů investoři také v druhé polovině dubna věřili v pozitivní vývoj trhů. Zřejmě tak však jen eskalovala situace, kterou jsme zmiňovali v minulém reportu. Výrazná „minima“ sázek na pokles totiž naopak mohla předznamenávat obrat na trzích, když podobným vývojem Wall Street prošla na přelomu let 2017/18. A jak známo k výprodejům skutečně začalo postupně docházet právě již od úvodu tohoto měsíce. A zároveň tedy i naplňovat v reportu také zmiňovanou pranostiku/strategii „Sell in May and go away“ (volně přeloženo „v květnu prodej a běž z trhu pryč“).

Na Nasdaq se celkový objem short pozic tedy i v druhé polovině dubna snížil, tentokrát o více než 0,5 % na 8,546 mld. akcií. Na NYSE pokračoval výraznější pokles shortů již třetí reportované období v řadě. Tentokrát o téměř 1,7 %. Necelých celkově již jen 15 mld. akcií bylo dokonce již vůbec nejnižší úrovní sázek na pokles od poloviny ledna 2017!

Vysvětlivka „short pozice“: Do prodejní (short/krátké) pozice vstupuje investor, který spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva. Prodává tedy podkladové aktivum za aktuální cenu s očekáváním, že jej v budoucnu dokoupí zpět za cenu nižší a realizuje tedy zisk. Pro tuto operaci si investor vypůjčuje daný cenný papír od brokera.

Shorty na akciích CETV klesly počtvrté v řadě

K výše zmiňovaným celkovým statistikám dopomohly na Nasdaq i akcie mediální Central European Media Enterprises (CETV), které ale rovněž začaly v uplynulých zhruba 2 týdnech mířit na jih. Objem short pozic se nicméně u nich v druhé polovině dubna snížil o dalších téměř 104 tisíc akcií. Ke konci měsíce tak zůstalo otevřeno na pokles již „jen“ 2,14 mil. akcií CETV. Jak zobrazuje níže i náš graf, jedná se o nejnižší úroveň od poloviny ledna.

Jak jsme minule předpokládali, management při reportu výsledků na konci dubna nic bližšího ohledně nové strategie firmy, včetně možného částečného či plného prodeje aktiv, vlastně neuvedl. Potvrzeno bylo, že zvažovat se budou všechny možnosti s tím, že cílem je maximalizace hodnoty pro akcionáře. Nezbývá tedy než čekat…

Závěrem možno zmínit, že v pátek se akcie CETV na Nasdaq vlastně nedokázaly svézt se změnou sentimentu v průběhu seance a zakončily níže na 3,82 USD (-1,29 %).