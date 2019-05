Fidelity International: Volatilita čínských akcií vytváří nákupní příležitosti

Obchodní napětí mezi USA a Čínou investory zajímá, chtějí vědět, co by pro podniky a světový obchod znamenala totální obchodní válka. Náhlá hrozba prezidenta Trumpa zvýšit cla na téměř veškerý čínský vývoz do Spojených států opět vyvolala na trzích napětí. Přišla přitom jen pár dnů před tím, než se obě strany plánují setkat v novém kole obchodních jednání ve Washingtonu.

Eskalace obchodního sporu mezi Čínou a USA vyvolaná pondělním tweetem Donalda Trumpa vedla k volatilitě trhu. Během úterý se stav již stabilizoval. Tržní očekávání vřelejších vztahů a zprávy, že obchodní vyjednávání brzy dosáhnou výsledků, jsou faktory stojící za letošním prudkým oživením čínského trhu. Pondělní vývoj investorům připomněl, že obchodní rizika zůstávají.

Hyomi Jie, Portfolio Manager, FF China Consumer Fund, situaci komentuje: „Zůstávám i nadále velmi opatrný, pokud jde o strukturální výsledek tohoto obchodního sporu v nejbližší době, i když existují krátkodobá řešení. Jádrem problému je, že Čína se snaží sblížit s USA, aby se stala nejsilnější ekonomikou světa. Trumpova hrozba cly tak pravděpodobně zůstane vyjednávacím nástrojem pro zpochybní rostoucího mezinárodního vlivu Číny a její vládní odpory celosvětově strategických sektorů průmyslu.

Nicméně věřím, že tempo technologických inovací v Číně, jejich mezinárodní význam a rostoucí ekonomiku bude těžké zastavit. S ohledem na tuto skutečnost a postupné čím dál příznivější úvěrové a likviditní prostředí v Číně považuji tyto výkyvy volatility za potenciální nákupní příležitosti. Postupně přidávám k akciím ty související s herním průmyslem v Macau a výrobou „baijiu“ (pozn. tradiční čínská pálenka z obilí), které nabízejí dlouhodobou růstovou trajektorií a silnou značku za nižší než vnitřní hodnotu. “