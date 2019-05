RBA ponechalo úrokové sazby beze změny; HDP ve Velké Británii vzrostl podle očekávání

V pondělí vzrostly maloobchodní prodeje v EU za březen o 1,9 %. Kompozitní index nákupních manažerů v EU za duben byl 51.5. V úterý ponechala RBA úrokové sazby v Austrálii beze změny na 1,5% hladině. Objednávky strojů v Německu se zvýšila o 0,6 %, přičemž očekávaný nárůst byl 1,5 %. GDT index cen na Novém Zélandu oproti předpokládanému poklesu o 1,1 % vzrostl o 0,4 % Ve středu také RBNZ ponechala úrokové sazby beze změny na 1,5% úrovni. Průmyslová produkce za březen v Německu vzrostla o 0,5 %, přestože se očekával naopak 0,5% pokles. Ve čtvrtek vzrostl index spotřebitelských cen za duben v Číně podle předpokládaní o 2,5 %. Obchodní bilance za březen v USA klesla o 50 miliard USD a index cen výrobců za duben však vzrostl o 2,2 %. V pátek vzrostly výdaje domácnosti za březen v Japonsku 2,1 %. Předpokládaný nárůst byl pouze 1,7 %. Hrubý domácí produkt za 1. kvartál ve Velké Británii vzrostl podle očekávání o 0,5 %. Průmyslová výroba za březen ve Velké Británii také vzrostla o 1,3 %, přičemž očekávaný nárůst byl pouze 0,5 %. Index spotřebitelských cen za duben v USA vzrostl o 2 %. Předpokládaný nárůst byl 2,1 %. Míra nezaměstnanosti v Kanadě vzrostla o 5,7 %, což je o 0,1 % menší nárůst než se očekávalo.

