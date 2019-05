Stříbro v roce 2019 – navrátí se býčí trend?

Měnový aspekt by neměl být podceňován

Stříbro, stejně jako všechny komodity, se počítá v USD. Základním měřítkem je cena trojské unce stříbra v USD. Cena trojské unce stříbra v EUR tedy mimo jiné závisí i na aktuálním kurzu EUR.USD. Pro evropské investory je tedy také důležité sledovat vývoj tohoto měnového páru. Pokud by totiž USD znehodnocoval oproti EUR, bylo by to nepříznivé pro dlouhodobé obchody. Naopak, pokud by dolar posilovat, generuje tak i dodatečný vedlejší příjem.

Během posledních několika let mělo EUR tendenci oslabovat, tzn. USD stojí za to více z pohledu evropských investorů. Zejména v roce 2014 se USD posunul výše, což posílilo dlouhé pozice na stříbře. Za posledních 5 let však cena stříbra ztratila téměř 30 % v USD, ale jen asi 13 % v EUR.

Investovat do stříbra se tedy doporučuje v době, kdy EUR.USD klesá, což znamená, že USD získává na hodnotě. Krátké pozice na stříbře jsou však odlišné. Pokud oslabuje USD vůči EUR, zpravidla oslabuje i stříbro vůči EUR.