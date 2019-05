Thyssenkrupp očekává, že EK zamítne její fúzi s Tata Steel

Firma Thyssenkrupp neočekává, že Evropská komise odsouhlasí její fúzi s indickým konkurentem Tata Steel. Ocelářská firma to uvedla v dnešním sdělení. Agentura Reuters a deník Handelsblatt s odkazem na své zdroje v této souvislosti informovaly, že se ruší v září oznámený plán na rozdělení koncernu do dvou částí. Spojením Thyssenkrupp s Tata Steel měla vzniknout druhá největší ocelárna v Evropě po ArcelorMittalu.



EK má ohledně fúze trvající pochybnosti, zdůvodňuje Thyssenkrupp svou domněnku, že spojení nezíská souhlas komise. Obě firmy nejsou ochotné k dalším ústupkům, protože by tím přišly vniveč očekávané synergické efekty. Thyssenkrupp podle agentury DPA doufala, že propojením evropských aktivit obou firem jí ročně umožní ušetřit 400 až 500 milionů eur (deset až třináct miliard Kč).





Začátkem dubna předaly Thyssenkrupp a Tata Steel komisi pro hospodářskou soutěž balíček návrhů, které měly pochybnosti evropských dozorčích orgánů rozptýlit. Lhůta pro konečné rozhodnutí byla prodloužena do 17. června.Fúze se měla stát základem plánované restrukturalizace Thyssenkrupp . Vedení firmy , která má širokou škálu aktivit od produkce oceli až po výrobu ponorek, nyní podle zdrojů agentury Reuters zvažuje vznik holdingové struktury. Mohlo by vyčlenit ziskovou divizi výtahů, jejíž akcie by se zvlášť prodávaly na burze.Společnost tak podle agentury Reuters reaguje na masivní propad svých akcií od doby, kdy v září oznámila plán na rozdělení do dvou částí. Ve středu se akcie propadly vůbec nejníže za patnáct let. Podle tohoto staršího plánu měly vzniknout dva podniky - jeden by se zaměřil na průmyslová odvětví, druhý na obchodování s materiály. Kvůli negativní reakci trhů ale záměr přestal dávat smysl, uvádějí zdroje agentury Reuters ve společnosti.