Vodovody a kanalizace v Jihočeském kraji v roce 2018

V Jihočeském kraji se v roce 2018 proti předchozímu roku mírně snížil denní odběr pitné vody v domácnostech na 84,1 litrů na osobu. V žádném kraji nedošlo ke zlevnění vodného ani stočného, pouze v kraji Ústeckém zůstalo vodné na stejné úrovni jako v roce 2017. Jihočeským domácnostem meziročně kleslo množství fakturované pitné vody o 0,8 %.

V roce 2018 došlo v Jihočeském kraji k meziročnímu nárůstu spotřeby fakturované vody celkem o 0,1 litru na osobu a den na hodnotu 123,8 litrů na osobu a den. Výrazněji (o 1,8 l/os/den) se oproti roku 2017 zvýšila tato hodnota v rámci celé ČR (133,5 l/os/den). Specifické množství vody fakturované domácnostem v Jihočeském kraji meziročně pokleslo (-0,5 l/os/den) na rozdíl od údaje za celou ČR, kde došlo k nárůstu (+0,5 l/os/den). Celorepublikově množství takto fakturované vody vzrostlo na 89,2 l/os/den. V jižních Čechách spotřeba domácností klesá již tři roky po sobě a loni dosáhla hodnoty 84,1 l/os/den. Největší specifické množství vody bylo fakturováno domácnostem v Praze (107,5 l/os/den), naopak nejmenší množství denní spotřeby vody bylo zaznamenáno ve Zlínském kraji (75,7 l/os/den). Oproti Jihočeskému kraji se ve Zlínském fakturovalo průměrně o necelých 9 litrů na osobu a den méně, naopak v hlavním městě Praze o téměř 24 litrů na osobu a den více.

Graf 1 Specifické množství vody fakturované podle krajů v roce 2018

Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody se v roce 2018 meziročně zvýšila ve všech krajích, pouze v kraji Ústeckém zůstala na úrovni roku 2017. V Jihočeském kraji se cena jednoho metru krychlového vody zvýšila o 0,7 Kč/m3 na hodnotu 37,0 Kč/m3. Cena vodného byla v kraji již třetím rokem nižší než celorepublikový průměr, který v roce 2018 činil 38,1 Kč/m3.

Cena stočného v Jihočeském kraji proti předchozímu roku vzrostla o 0,7 Kč/m3 na hodnotu 29,4 Kč/m3 a nadále byla třetí nejnižší v Česku. Proti republikovému průměru byla cena stočného v kraji o 4,0 Kč/m3 nižší.

Vodovody

V roce 2018 bylo v Jihočeském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu téměř 578 tisíc obyvatel a podíl na celkovém obyvatelstvu kraje představoval 90,2 %. Jedná se o třetí nejnižší podíl mezi kraji Česka, který je zapříčiněn zejména rozdrobenou sídelní strukturou a technickými možnostmi budování této infrastruktury. Celková délka vodovodní sítě v kraji činila 6 337 km a počet vodovodních přípojek dosáhl hodnoty 151,6 tisíc.

Graf 2 Objem vyrobené vody určené k realizaci a její ztráty v Jihočeském kraji v letech 2003–2018

V Jihočeském kraji v roce 2018 vyrobila vodohospodářská zařízení 33,7 mil. m3 vody, tj. pokles o více než 1,8 % oproti roku 2017. Z celkového vyrobeného množství pitné vody připadalo na podzemní vodu necelých 35 %. Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci (32,6 mil. m3) bylo fakturováno 26,1 mil. m3 vody, z toho fakturace pro domácnosti tvořila 67,9 %. Meziročně domácnosti fakturovaly o 0,8 % méně, tedy 17,7 mil. m3 pitné vody.

Necelých 20 % vody určené k realizaci se v kraji nefakturovalo, z tohoto množství představovalo 88 % ztráty v trubní síti. Objem tržeb za vodné se meziročně zvýšil o 16,6 mil. Kč a v roce 2018 dosáhl 966,8 mil. Kč (bez DPH).

Kanalizace

V roce 2018 byl v Jihočeském kraji podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizační síť 87,0 %. V domech napojených na kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod domech žilo více než 522 tisíc osob a délka kanalizační sítě činila 4 059 km. Počtem kanalizačních přípojek (132,3 tisíc) se v mezikrajském srovnání řadil Jihočeský kraj na třetí místo za Středočeský a Jihomoravský kraj.

Graf 3 Struktura vypouštěných odpadních vod do kanalizace v Jihočeském kraji v letech 2003–2018

Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace bez zpoplatněných srážkových vod bylo ve sledovaném roce o 1,3 % nižší než v roce 2017 a tímto způsobem odteklo 27,3 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto množství připadá 17,9 mil. m3 na vody splaškové a 9,5 mil. m3 na vody průmyslové a ostatní. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace představoval 96,2 %. Do vodních toků bylo v Jihočeském kraji vypuštěno 50,2 mil. m3 odpadních vod, meziročně o 8 % méně. Celková hodnota stočného v Jihočeském kraji v roce 2017 činila více než 975 mil. Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 1,6 %.