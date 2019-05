Růst britské ekonomiky v 1Q zrychlil na 1,8%

Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 1,8 procenta. Hospodářský růst tak zrychlil z 1,4 procenta v loňském čtvrtém kvartálu a dosáhl nejprudšího tempa od třetího kvartálu 2017. Vyplývá to podle agentury Reuters z dnešních údajů britského statistického úřadu.



Růst britské ekonomiky podle statistiků podpořila snaha výrobních podniků vyřídit co nejvíce zakázek před původně plánovaným termínem odchodu Británie z Evropské unie, tedy 29. březnem. Brexit byl nicméně odložen do 31. října s tím, že pokud britský parlament schválí dohodu o vystoupení, odejde země z unie dřív.





Britská centrální banka Bank of England (BOE) minulý týden zlepšila odhad letošního růstu páté největší ekonomiky světa na 1,5 procenta z dříve předpokládaných 1,2 procenta. Odůvodnila to příznivějším výhledem globálního hospodářství. Upozornila však, že další vývoj britské ekonomiky bude výrazně záviset také na způsobu a načasování odchodu z EU.Británie patří mezi klíčové obchodní partnery České republiky. V roce 2017 byla pátým největším odbytištěm českého zboží a desátým největším vývozcem na český trh. V poslední době však vzájemný obchod slábne. Český export do Británie loni klesl o 2,5 procenta, čímž sestoupil na úroveň roku 2015.