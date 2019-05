USA uvalují 25% clo na čínský dovoz za 200 miliard USD a trhy vyčkávají

Přestože obchodní válka mezi USA a Čínou dále eskaluje (USA dnes zvýšily clo na dovážené zboží z Číny v hodnotě 200 miliard USD z 10 % na 25 %), tak hlavní devizové trhy v čele s eurolarem zůstávají vcelku klidné. Dolar sice nepatrně oslabil, ale ztráty vůči euru jsou zatím marginální.Trh bude pochopitelně sledovat, jak se vyvíjí jednání mezi USA a Čínou (ta dnes pokračují), přičemž eventuální nedohoda je pro dolar jistým rizikem. Odpoledne pak přijdou na řadu důležitá americká čísla za dubnovou inflaci , přičemž dolar by byl citlivý především na to, pokud by jádrová inflace podstřelila tržní očekávání (2,1 % meziročně).Pod mírným tlakem zůstává maďarský forint, který stále čeká na to, zdali se maďarská centrální banka postaví statečněji zrychlující inflaci (ta vyběhla na skoro 4 %). MNB, která stále udržuje hlavní depozitní sazbu v záporu, však podle našeho názoru v květnu úrokové sazby nezvýší, což může forint dostat pod ještě větší tlak.