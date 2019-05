Smíšené signály české ekonomiky

Na první odhad toho, jak se naší ekonomice dařilo v prvním kvartále roku, si musíme ještě chvíli počkat, nicméně pravidelné měsíční statistiky naznačují, že se rozhodně ani tentokrát nebudeme řadit mezi evropské premianty. Nakonec to indikují i včera zveřejněná čísla z průmyslu za březen. Průmysl – jako největší tuzemské odvětví stagnoval a vlastně ani za celé první čtvrtletí se nemůže pochlubit nijak ohromujícím výsledkem, neboť výroba ve srovnání s předchozím kvartálem poklesla o 1,2 % a meziročně zůstala takřka na svém (+0,2 %).Nebyla to však jediná nepříliš povzbudivá zpráva z tohoto odvětví. Tou další mohl byl první pokles zaměstnanosti v tomto odvětví po pěti letech soustavného růstu. Na vině však může být nejenom slábnoucí výkon průmyslu nutící firmy propouštět, ale i přechod některých na nové – pracovně méně náročné – technologie. Je to sice zatím jen hypotéza, kterou nelze vzhledem k nedostatku podrobnějších dat ověřit, nicméně vyloučit rozhodně nejde. Zvlášť když firmy stále deklarují, že jim chybí kvalifikovaní i nekvalifikovaní zaměstnanci a poptávka po práci se rozhodně nijak dramaticky zatím nezměnila.Posledním údajem, který může současný obrázek průmyslu alespoň trochu vylepšit, jsou nové zakázky. Ty domácí tentokrát rostly výrazně rychleji než zahraniční, nicméně v obou případech šlo o povzbudivá čísla, která žádnou recesi v tomto odvětví nenaznačují. A zapomenout nelze ani na růst objednávek v případě automobilového průmyslu , který se sice stále vypořádává se slabší evropskou poptávkou, nicméně jeho zakázky rostou rychleji než ve druhé polovině loňského roku.Shrneme-li zatím dostupná čísla, byť jsou slabší než se čekalo, vypadají o poznání lépe, než už od podzimu naznačovaly výsledky indexů nákupních manažerů. Mnohem povzbudivější výsledky naproti tomu hlásilo stavebnictví (+4,2 % mezikvartálně, resp. 2,3 % meziročně), nicméně vzhledem k velmi nízkému podílu na HDP lze předpokládat jen jeho malý dopad na celkové výsledky ekonomiky . Celkově jsou čísla české ekonomiky v prvním čtvrtletí slabší, než na jaké jsme bývali zvyklí. Přesto nedávají důvod přepisovat výhled pro letošní rok, který tak ponecháme na úrovni 2,6 %. Alespoň prozatím.