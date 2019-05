Reuters: EU dá 7 bankám pokutu za manipulaci s kurzy měn

Evropská komise (EK) zřejmě v příštích týdnech vyměří pokutu sedmi bankám za manipulaci s kurzy měn na devizovém trhu. S odvoláním na informované zdroje to včera uvedla agentura Reuters. EK, která případ vyšetřuje více než šest let, se ke zprávě odmítla vyjádřit. Za tyto praktiky byly některé banky už pokutovány ve Spojených státech.



V EU se problém podle Reuters týká ústavů Barclays, Citigroup, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, UBS a jedné malé japonské banky. Podniky mohou dostat pokutu až do deseti procent jejich celkového ročního obratu. Za přiznání protiprávního jednání jim ale vyměřená pokuta může být o deset procent snížena.





Další banka, švýcarská Credit Suisse , už dříve prohlásila, že o pochybení nenalezla žádný důkaz. Proti pokutě tedy bojuje. Podle Reuters není jasné, zda bude EK s to tento případ dokončit včas tak, aby švýcarské bance uložila pokutu v následujících týdnech.Vedle EK odmítly informaci komentovat i banky Barclays, Citigroup , JPMorgan, Royal Bank of Scotland a HSBC.Podle zdroje Reuters je možné, že EK nevydá verdikty o bankách v jeden den, ale rozhodování rozloží na několik týdnů.Kvůli manipulaci s devizovými kurzy euro dolar v období let 2007 až 2013 byly vloni ve Spojených státech pokutovány banky Barclays, BNP Paribas Citigroup , JPMorgan, Royal Bank of Scotland a UBS. Celkem jim úřady vyměřily pokutu 2,8 miliardy dolarů (64,2 miliardy Kč ). Podle zjištění amerických regulátorů byly machinace prováděny prostřednictvím chatovacích místností s takovými názvy jako "Kartel", "Mafie" nebo "Klub banditů".