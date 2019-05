ČR - nezaměstnanost poklesla na 2,7%. Nezaměstnaných je nejméně od r.1997

Míra registrované nezaměstnanosti v ČR v dubnu klesla z březnové hodnoty rovných tří procent na 2,7 procenta. Tím překonala očekávání trhů, který počítal „jen“ s poklesem na 2,8 procenta. Míra nezaměstnanosti tak klesla na svoji letošní nejnižší úroveň a také na nejnižší úroveň od druhé poloviny 90. let. Český trh práce je ve stále výjimečně dobré kondici, z pohledu zaměstnavatelů je stále výjimečně napjatý. Rekordní je také počet volných pracovních míst, který činí bezmála 340 tisíc pozic. Poměrně příznivá je situace napříč republikou, jelikož žádný z okresů nevykazuje míru nezaměstnanosti vyšší než sedm procent. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v okrese Karviná – činí 6,9 procenta.

Za příznivým dubnovým vývojem míry nezaměstnanosti stojí také sezónnost. Z evidence nezaměstnaných mizí lidé, kteří se tam ocitli v zimním období a nyní opět nacházejí uplatnění ve stavebnictví, lázeňství, zemědělství či lesnictví a dalších odvětvích, jejichž zaměstnanost je závislá také právě na přízni počasí.



Je třeba však mít na paměti, že míra nezaměstnanosti je zpožděný makroekonomický ukazatel a kvůli strnulosti trhu práce vykazuje příznivé výsledky i v době, kdy už mnohé jiné makroekonomické ukazatele, zejména ty předstihové zřetelně zachycují nadcházející útlum, ba krizi. O nadcházející krizi ale zatím v případě české ekonomiky hovořit nelze. Data za německý průmysl, který v posledních měsících vykazuje povážlivý sestup a na němž jsme silně závislí, zatím neindikují nic více než ještě celkem nevinný návrat k trendu let 2013 až 2016, a to po mimořádně (a neudržitelně) dobrém roce 2017. Zdraví německého průmyslu, a tedy i kondici a nakonec i budoucí vývoj míry nezaměstnanosti ekonomiky české stále mají v rukou světoví politici. Pokud by totiž například opadlo napětí kolem obchodních válek, rozjasní to vyhlídky právě i české ekonomiky.

Česká republika nadále vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti nejen v rámci Evropské unie, ale také v rámci zemí OECD. Z členských států této organizace mají srovnatelně nízkou míru nezaměstnanosti pouze Japonsko a Island.



Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na nízké úrovni po celý letošní rok. Zatím není žádný důvod domnívat, že by letos na jaře neměla pokořit svůj dubnový rekord více než dvacetiletý rekord. Jsou sice patrné kusé známky poklesu zaměstnanosti v některých segmentech průmyslu, avšak podmínky na trhu práce celkově nadále zůstávají z hlediska zaměstnance nadprůměrně příznivé.



Míra nezaměstnanosti tak za celý letošní rok vykáže úroveň 2,9 procenta, mírný nárůst ji pak ovšem čeká v roce 2020. V letošním roce už ovšem zvolní mzdová dynamika. Mzdy letos porostou reálně o čtyři procenta, zatímco loni rostly reálně tempem 5,9 procenta. V posledním čtvrtletí roku 2019 průměrná mzda poprvé v historii atakuje úroveň 36 000 korun.

Lukáš Kovanda, Ph.D.