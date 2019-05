Další prohraná obchodní bitva, výhra ve válce ale ztracená ještě není (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Telekomunikační operátor O2 svými výsledky potěšil, když ziskovost překonala očekávání.

Evropské akcie by měly otevřít nad úrovní včerejších zavíracích cen.

Spojené státy a Čína budou opět v centru pozornosti investorů. Dnešní pokračování v obchodním jednání by totiž mohlo přinést řešení, jak ukončit prohlubující se obchodní válku. Z makroekonomických dat se dnes dočkáme americké inflace. Ta podle našich odhadů v dubnu vzrostla nad dvě procenta.

Ve Spojených státech dnes své výsledky hospodaření představí například hotelový řetězec Marriott International či mediální skupina Viacom. V Evropě se dočkáme finančních čísel od Deutsche Post nebo britské chemičky Linde.

Analytici Société Générale zvýšili své doporučení na Držet pro akcie dvou společností, a to německého výrobce strojních zařízení Stabilus a norského ropného těžaře Aker BP.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ztrátami. Index Dow Jones oslabil o 0,5 %, S&P 500 si pohoršil o 0,3 % a technologický Nasdaq klesl o 0,4 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejméně dařilo zpracovatelům komodit, když jejich ztráty dosáhly výše 0,8 %. Nejziskovějším sektorem se stali realitní developeři, jejichž hodnota akcií rostla o 0,3 %.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Nejhlubší poklesy jsou v Indonésii (-0,6 %) a Thajsku (-0,3 %). Naopak velmi se daří akciových trhům v Číně (+2,4 %) či Hongkongu (+1 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který ztrácí 0,2 %, jsou na tom nejhůře telekomunikační společnosti se ztrátou 2,4 %. Na opačné straně nejvyššího zisku 0,9 % dosahují síťová odvětví.

Nejvýznamnější událostí tohoto týdne je jednoznačně aktuálně probíhající obchodní jednání mezi Spojenými státy a Čínou. Bohužel se těmto zemím nepodařilo včera nalézt společnou řeč, a tak jsou od dnešního dne v platnosti zvýšená 25% dovozní cla na čínské zboží v hodnotě 200 mld. USD. Čínské ministerstvo obchodu se okamžitě vyjádřilo, že podnikne potřebná protiopatření. Nicméně čínský vicepremiér Liu He oznámil, že obchodní jednání budou pokračovat i dnes navzdory aktuální situaci. Americký prezident Donald Trump včera obdržel dopis od čínského prezidenta Xi Jinpinga, na jehož základě oznámil, že obě země mají ještě „dvě skvělé alternativy“, jak vyřešit vleklou obchodní válku. Bohužel větší detail k těmto alternativám neposkytl. Dnes by si měli prezidenti obou zemí zavolat a pokusit se najít řešení. I když tedy vše vypadá, že obchodní válka bude pokračovat, dnešní pokračující jednání a chystaný telefonát mohou ještě přinést do celé situace zvrat. Trump navíc oznámil, že přípravy na uvalení dalších cel na čínské zboží v hodnotě 325 mld. USD již započaly.

O2 Czech Republic

Společnost dnes ráno zveřejnila výsledky hospodaření.

Výsledky za první kvartál hodnotíme pozitivně, když překvapením byla hlavně výše EBITDA, která meziročně rostla o 11,5 %. Velmi silná byla i marže, která činila 31,4 %, což znamenalo meziroční nárůst o 3,1 pb. Do velké míry se ale na tomto výsledku podepsal nový účetní standard IFRS16 (pozitivní dopad do EBITDA ve výši 193 mil. CZK), bez něho by nárůst činil pouhá čtyři procenta. Na druhou stranu čistý zisk byl ovlivněn negativně (-12 mil. CZK), nicméně jeho propad nebyl tak výrazný, jak ukazovaly naše nebo tržní odhady. Důvodem byly odhadované odpisy, které nově zahrnují i odpis práv k užívání, u kterých jsme očekávali vyšší číslo. Provozní náklady bez zahrnutí odpisů se vyvíjely v souladu s našimi předpoklady a meziročně klesly o 3,8 % na 6,4 mld. CZK.

V rámci tržeb byly v České republice i na Slovensku hlavním tahounem mobilní data díky novým tarifům s navýšeným množstvím dat a nárůstu zákazníků O2TV. Rovněž rostly výnosy z finančních služeb. Nadále pokračoval klesající trend výnosů z tradičních hlasových a datových služeb.

Ačkoliv za zveřejněnými dobrými výsledky EBITDA stojí převážně nový účetní standard, vnímáme čísla pozitivně, a to i s ohledem na výši čistého zisku. O2 Czech Republic rozšiřuje dostupnost rychlého připojení k internetu pomocí bezdrátové technologie, registruje rostoucí počet zákazníků a zároveň nadále drží striktní nákladovou disciplínu. Akcie společnosti by mohly reagovat mírným růstem.