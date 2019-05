Diverzifikace investic – jak na ni aby fungovala?

Co je to diverzifikace a co je jejím účelem jsme si řekli v tomto článku . Dnes se podíváme na konkrétní kroky diverzifikace.

Analyzujte, jaká struktura portfolia je pro Vás ideální

Stanovte si strukturu portfolia, která splňuje Vaše požadavky na potenciál výnosu, rizika poklesu hodnoty investic, investiční horizont apod. Portfolio si rozdělte nejdříve dle základních typů cenných papírů, tj.

- dynamická složka: akciové podílové fondy, investiční certifikáty apod.

- defenzivní složka (dynamická část): dluhopisové podílové fondy, dluhopisy apod.

- defenzivní složka (defenzivní část): hotovost, pokladniční poukázky, termínované vklady apod.

Zároveň si definujte způsoby diverzifikace jednotlivých složek portfolia, např. u dynamické složky:

- regionální diverzifikace

- oborová diverzifikace

- způsoby zhodnocování investic (výplata dividend, kapitálový růst cen)

Určitě vezměte v potaz např.

- rozdíly mezi citlivostí malých a velkých firem na recesi či naopak konjunkturu,

- reakce jednotlivých oborů na recesi či naopak konjunkturu (tzv. cyklická a anti-cyklická odvětví).měnová a polí

Tj. i jednotlivé složky portfolia lze diverzifikovat tak, aby obsahovaly cenné papíry s vyšším potenciálem výnosu a zároveň i cenné papíry s nízkými očekávanými riziky, u dluhopisové části se například může jednat o rozložení investic do:

- dluhopisů rozvíjejících se zemí s vysokým výnosem, ovšem vysokými politickými a měnovými riziky,

- dluhopisů velkých a stabilních firem s potenciálem nízkých výnosů, ovšem také nízkými očekávanými riziky,

- dluhopisů malých a rychle rostoucích firem, jejichž dluhopisy mají potenciál vysokých výnosů, jsou však také více rizikové.

Stanovte si plán nákupu a držte se ho

Své investiční portfolio budete pravděpodobně rozšiřovat, tj. nakupovat do něj nové cenné papíry. Je vhodné si již předem říct, jakou část nových prostředků vložíte do jednotlivých skupin cenných papírů, vyhnete se tak situacím, kdy:

- pod vlivem emocí nakupujete cenné papíry, které aktuálně zažívají rychlý růst cen, jejich koupí však činíte své portfolio více dynamické, tj. náchylné na poklesy,

- pod vlivem emocí nenakupujete cenné papíry, jejichž cena zažívá poklesy, tj. své portfolio činíte více defenzivní, když místo nákupu akcií začnete nakupovat dluhopisy apod.

Stanovte si plán odkupu a držte se ho

Pokud investujete s předem stanoveným investičním horizontem, tzn. víte, kdy a kolik peněz budete chtít z investic vybrat, stanovte si předem plán prodeje jednotlivých cenných papírů. Například, s blížícím se koncem investičního horizontu postupně odprodávejte více rizikové cenné papíry a nakupujte méně rizikové cenné papíry s nižším výnosem. V praxi dochází k tomu, že investoři drží cca 6-12 měsíců před koncem investičního horizontu i více než 90 % svých investic v termínovaných vkladech či pokladničních poukázkách.

Plánem prodeje investic se vyhnete tomu, že podlehnete emocím a budete do konce držet vysoce rizikové cenné papíry, jejichž cena aktuálně roste. V tomto případě se může stát, že těsně před plánovaným koncem investičního horizontu klesne hodnota Vašich investic řádově o jednotky procent.